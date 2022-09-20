Ankara yerel: Kahramankazan'da şehit aileleri ve gaziler yemekte buluştu

Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna akşam yemeği verdi. Terörle mücadele, iç güvenliğin sağlanması ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen kahramanların aileleri ve gaziler düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Gaziler Günü nedeniyle Başkan Oğuz'un ev sahipliği yaptığı yemeğe Kaymakam Abdullah Selim Parlar, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. Terörle mücadele, iç güvenliğin sağlanması ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen kahramanların aileleri ve gaziler, onurlarına verilen yemekte gaziler ve şehit aileleri sohbet etti.

"Birlikte büyük bir aileyiz"

Başkan Oğuz yemek öncesinde tüm masaları tek tek gezerek, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi. Şehitler için Kuran-ı Kerim okunup, dualar edildi. Başkan Oğuz konuşmasına şehitlere rahmet ve minnet, gazilere ise hayırlı ömürler dileyerek başladı. Şehit ailelerinin ve gazilerin başlarının tacı olduğunu ifade eden Oğuz, "Gazilik nedir, Allah için şehadeti göze almaktır, şehadet nedir, Allah yolunda canı Allah'a kurban etmektir. Gazilik ve şehitlik bizim için en yüce makamlardır. Her şehit mezarında dalgalanan bayrak, bizim bu topraklarda ebediyen kalacağımızın birer nişanesidir " diye konuştu.

Düzenlenen yemeğin ardından tüm gaziler ve şehit aileleri hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA