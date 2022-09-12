Ankara yerel haberleri... Sincan Belediyesinden çölyaklılara yönelik glütensiz piknik

Ankara haber: Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, çölyak hastalarına hem glütensiz gıda temini hem de nakdi yardım yaptıklarını belirterek, "Çölyak bir hastalık değil, bir yaşam tarzı. Buna saygı duymamız ve gıda temininde onlara yardımcı olmamız gerekiyor" dedi.

Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, çölyak hastalarına hem glütensiz gıda temini hem de nakdi yardım yaptıklarını belirterek, "Çölyak bir hastalık değil, bir yaşam tarzı. Buna saygı duymamız ve gıda temininde onlara yardımcı olmamız gerekiyor" dedi.

Sincan Belediyesi ve Ankara Çölyak Derneği iş birliği ile Kayı köyünde gerçekleşen piknik organizasyonuna, 250 çölyak hastası çocuk ve aileleri katıldı. Piknikte glütensiz ekmek ve yiyeceklere yer verilirken, çocuklar için oyun parkurları ve eğlence alanları kuruldu. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın da katıldığı glütensiz piknikte hem çölyak hastası çocuklar hem de aileleri keyifli vakitler geçirdi. Göreve geldiği günden bu yana çölyak hastalarına her türlü desteği sonuna kadar veren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, çölyak hastalarıyla ilgili farkındalık oluşturmak için ellerinden ne geliyorsa yaptıklarını ifade etti.

"3 ayda bir 350 lira destek sağlıyoruz"

Başkan Ercan, hem çölyak hastalarının yaşadığı sıkıntılara farkındalık oluşturmak hem de yanlarında olduklarını göstermek adına bir programla göreve başladığını belirterek, "Sincan'da tespit edebildiğimiz tüm çölyaklı kardeşlerimize ulaştık. Onların hayatını daha konforlu, daha rahat geçirebilmeleri için elimizden ne geliyor onu masaya yatırdık. Sincan Belediyesi olarak sosyal destek kartımız var. Sincan'da bulunan çölyaklı kardeşlerimize bu kartlardan dağıttık. Bu kartlar vasıtasıyla periyodik olarak ailenin de durumunu gözeterek en az 3 ayda bir 350 lira nakdi yardım yapıyoruz. Yani çölyaklı kardeşlerimize hem ürün desteği sağlıyoruz hem de nakdi yardım yapıyoruz. Bunun dışında belediye olarak sürekli ücretsiz çölyak ekmeği dağıtıyoruz. Bütün çölyaklı kardeşlerimiz gelip belediyemizden ekmeklerini temin edebiliyorlar" diye konuştu.

"Çölyak bir hastalık değil, yaşam tarzı"

Çölyak hastalarının hem gıda çeşitliliğine ulaşabilmesi hem de ulaştıkları ürünleri daha rahat temin edebilmeleri için çalışmalar yaptıklarını anlatan Belediye Başkanı Ercan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün de çölyaklı ailelerimizle birlikte bir piknik organizasyonu yaptık. Burada hem çocuklarımızı çeşitli aktivitelerle animasyon, yüz boyama, palyaço gösterileri gibi etkinliklerle eğlendirirken hem de mangal partisi düzenlemiş olduk. Glütensiz köfte, ayranlar, çölyak hastalarına uygun ikramları sunduk. Böyle coşkuyla, sevinçle hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onları mutlu görmekten ayrı bir keyif duyuyoruz, iyi ki varlar. Çölyak bir hastalık değil, bunu her fırsatta belirtmek istiyorum. Çölyak bir yaşam tarzı, çölyaklı kardeşlerimize saygı duymamız gerekiyor. İhtiyaç duydukları ürünlere kolay ulaşabilmeleri için, konforlu bir hayat sürmeleri için elimizden geleni yapmakla mükellef olduğumuzu düşünüyorum." - ANKARA