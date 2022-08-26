Ankara yerel haberi | Çankaya Belediyesi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ferhat Livaneli Konseri

Çankaya Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında 26 Ağustos 1922'de Afyonkarahisar'da başlayan Büyük Taarruz' un 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da zaferle sonuçlanışının 100. yılını coşkuyla kutlayacak. Belediye, bando gösterilerinin ardından yurttaşları Ferhat Livaneli ve Orkestrası konseriyle buluşturacak.

Çankaya Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında 26 Ağustos 1922'de Afyonkarahisar'da başlayan Büyük Taarruz' un 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanmasının 100. yılını coşkuyla kutlayacak. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Dünya tarihinde büyük bir iz bırakan ve tüm dünyaya örnek bir zafer kazanan Mustafa Kemal Atatürk'ün bize vatan yaptığı bu toprakları ve bizlere armağan ettiği Cumhuriyet'imizi sonsuza kadar koruyacağız. O'nun kazandığı Büyük Zafer'imizin 100. yılını en güzel şekilde kutlayacağız. Ben, bütün vatandaşlarımızı kutlamalarımıza davet ediyorum. Nice 100 yılları gelecek nesillerimizin de gururla ve coşkuyla kutlaması için Ata'mızın bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni O'na layık bir şekilde yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

FERHAT LİVANELİ VE ORKESTRASI KONSERİ ÇAYYOLU'NDA

Büyük Zafer'in 100. yılında ilk tören, Çayyolu Ata Park'ta saat 10: 00'da Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in katılımıyla başlayacak. Törenin ardından Çankaya Bandosu, marşlarla Çankaya'nın cadde ve sokaklarını dolaşarak yurttaşlara Türk Bayrağı dağıtacak. Akşam saatlerinde ise Ferhat Livaneli ve Orkestrası'nın 100. yıl özel konseri Başkentlilerle buluşacak.

Çankaya Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı şöyle:

10: 00-Çayyolu Ata Park Tören ve Bando-Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2853. Cad.

11: 30-Bahçelievler Bando gösterisi

12: 30-Tunalı Hilmi Caddesi Bando gösterisi

13: 30- Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası önü Bando

15: 00-İzmir Caddesi

19: 30-Ferhat Livaneli ve Orkestrası Konseri-Çayyolu Arcadium AVM arkası otopark alanı