Ankara yerel haberi | Çankaya Belediyesi Çocuk Teknoloji Evi Yeni Mezunlarını Verdi

Çankaya Belediyesi Çocuk Teknoloji Evi yeni mezunlarını verdi. Uğur Mumcu Parkı içerisinde çocukların teknoloji ile tanışmalarına olanak sunan merkezde, yaz dönemi derslerine katılan 225 minik mühendis adayı katılım belgelerini aldı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in 2017 yılından bu yana çocukları teknoloji alanında geliştirme amaçlı hizmete açtığı Çocuk Teknoloji Evi, yaz dönemi ilk yarı eğitim dönemini tamamladı. 8-16 yaş arası 225 çocuk 3D Tasarım, Kodlama, Robotik Kodlama atölyelerinde aldıkları eğitim sürecini tamamlayarak katılım belgesi almaya hak kazandı. Çocuklara algoritma mantığı, kodlama ile şekil ve oyun yapılması, robot setinin birleştirilerek robotun oluşturulması eğitimlerinden bugüne kadar 1.600'den fazla öğrenci yararlandı.

"ÇOCUKLARIN TEKNOLOJİ İLE UĞRAŞMASI BİZİ GURURLANDIRIYOR "

Yeni dünya düzeninin teknoloji ile şekillendiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız en iyi hizmetlerden birisi Çocuk Teknoloji Evini çocuklarla buluşturmak oldu. Onların teknolojiyi tanımaları, kullanmayı öğrenmeleri çocuklarımız için de bizim için de çok önemli. Çağımızda teknoloji olmazsa olmaz. Çocuklarımız ücretsiz verdiğimiz bu eğitimi başarıyla tamamladı. Çocuklarımızın başarısını kutluyor, her birinin gözlerinden öpüyorum" diye konuştu.