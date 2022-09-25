Ankara haberi: Yenimahalle'de 90'lar Festivali'nde Burak Kut Konseri

Yenimahalle Belediyesi, 90'lar Festivali kapsamında " Türkiye'nin Bebetosu" lakabıyla anılan Türk pop müziği sanatçısı Burak Kut'u vatandaşlarla buluşturdu.

Şentepe Müslüm Gürses Parkı'nda düzenlenen konserde, toplanan vatandaşlara "Bu ne güzellik, Allah korusun bizi nazarlardan" diyen Kut, "Tahtalara Vur" şarkısıyla geceye start verdi.

BAŞKAN YAŞAR, KUT'A EŞLİK ETTİ

Türkiye'de 90'lar pop müziği denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Burak Kut, Sevgi Hırsızı, Kafam Leyla, Benimle Oynama ve Yaşandı Bitti gibi her biri hit olmuş şarkılarını bu kez Yenimahalleliler için söyledi.

Ayrıca Barış Manço'dan Gül Pembe, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa eserlerini de seslendiren Kut, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın sevdiği şarkılardan biri olan Erkin Koray'dan Fesuphanallah'ı da Yaşar'la birlikte söyledi.

"BUNLAR PARAYLA SATIN ALINAMAYACAK DUYGULAR"

Konserde Kut'u, parkı gören binalardan vatandaşlar da balkonlarından izleyerek selamladı. Şarkıları hep bir ağızdan söyleyen vatandaşlar, aynı anda cep telefonlarının flaşını açarak coşkuya ortak oldu ve alanda güzel görüntüler oluşturdu. Konser boyunca Yenimahallelilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Kut, Başkan Yaşar'a ve vatandaşlara teşekkür ederek, "Sevdiğim etkinlikler bunlar. Konser ayağınıza geliyor. Bugün evinizin bahçesindeymişim gibi dans edelim, coşalım, eğlenelim. Bunlar parayla satın alınamayacak duygular. Hepiniz harikasınız" dedi.

"YENİMAHALLE'DE SANATÇILARIMIZI AĞIRLAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Konser sonunda sanatçıya teşekkür ederek çiçek takdim eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Değerli sanatçılarımızı 90'lar Festivali kapsamında ilçemizin dört bir yanında vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle'de sanatçılarımızı ağırlamayı sürdüreceğiz. Bu tür etkinlikler dostluk ve komşuluk ilişkilerini geliştiriyor. Farklılıklarımız olabilir ama hepimiz bu milletin ortak değerleriyiz. Birbirimize sahip çıkacağız. Ülke olarak büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sıkıntıları aşmanın yolu birlik ve beraberlikten geçiyor" diye konuştu.

"ŞENTEPE KAPALI PAZAR YERİ VE SOSYAL TESİSLERİ'Nİ 2023'TE HEP BİRLİKTE AÇACAĞIZ"

Konuşmasında Şentepelilere bir de müjde veren Yaşar, "Şentepe'yi adı gibi Şen yaptık. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın yararlanacağı, 60 milyonluk yatırım yaptığımız Şentepe Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri'ni 2023'te hep birlikte açacağız" dedi.

FESTİVAL NÜKHET DURU KONSERİ İLE DEVAM EDECEK

Yenimahalle Belediyesi 90'lar Festivali'nin kapanış konserinde, 30 Eylül Cuma günü Nükhet Duru (Ragıp Tüzün Parkı) Yenimahalleliler ile buluşacak.