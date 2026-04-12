Ankara'da yüksek kesimler ve çevre ilçeler beyaza büründü
Ankara'nın çevre ilçelerinde ve yüksek kesimlerinde etkili kar yağışı, özellikle Beypazarı'nın Kirazyanı, Karaşar ve Ahlatlık bölgelerini beyaza bürüdü. Elmadağ ilçesinde ise badem ağaçları kar altında kaldı.
Kar yağışı özellikle Beypazarı'nın yüksek kesimlerinde etkili oldu. İlçeye bağlı Kirazyanı, Karaşar ve Ahlatlık bölgeleri kısa sürede beyaza büründü.
Öte yandan, Elmadağ ilçesinde de kar yağışıyla birlikte badem ağaçlarının üzeri karla kaplandı. Bahar mevsiminde çiçek açan badem ağaçlarının kar altında kalması dikkat çekti. - ANKARA
