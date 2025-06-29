Ankara'nın Çubuk İlçesinde 3.6 Büyüklüğünde Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'nın Çubuk ilçesinde bugün saat 08.20'de meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki depremin derinliğini 10.62 kilometre olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre saat 08.20'de Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 10.62 kilometre olarak kaydedildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel