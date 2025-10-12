Haberler

Ankara Meclisi Anadolu Birliği'nde Vatandaşlar Siyasetçilere Sordular

Ankara'da düzenlenen toplantıda vatandaşlar, siyasetçilerle bir araya gelerek gündeme dair sorularını doğrudan yönelttiler. Toplantı, mehteran gösterisiyle açıldı ve soru-cevap bölümü ile devam etti.

Ankara Meclisi Anadolu Birliği'nin düzenlediği toplantıda vatandaşlar, siyasetçilerle bir araya gelerek sorularını doğrudan yöneltti.

Ankara Meclisi Anadolu Birliği, Ankara'da bulunan Necip Fazıl Kısakürek Toplantı Salonu'nda vatandaşların siyasetçilere sorularını sorduğu bir organizasyon düzenledi. Program, mehteran takımının gösterisi ile başlayıp Ankara Meclisi Anadolu Birliği Genel Başkanı Mehmet Akyol'un açılış konuşması ile başladı. Toplantı, soru-cevaplar ile devam etti.

Toplantılarla Anadolu'yu ayağa kaldırmayı ve ihya etme çalışmaları yapacaklarını belirten Akyol, "İktidarın yaptığı, silahlı kuvvetlerimizin yaptığı çok önemli şeyler var. Yakinen takip etmiş bir insan olarak, Güneydoğu Anadolu'dan terör harekatını püskürtüp Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeyine kadar bir tampon bölge oluşturması gerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, gerekse iktidarın büyük başarısı olarak görüyorum. Azerbaycan ve Karabağ, Ermenistan ile ilgili kapışmada Türkiye'nin desteğini biliyorsunuz. Filistin konusunu o gün bugündür takip ediyorum. Allah'a şükürler olsun ki barış sağlandı. İnşallah bundan sonra huzur da sağlanmış olur" dedi.

Konuşmaların ardından program soru-cevap bölümüyle devam etti. Vatandaşlar, gündeme dair konularda siyasetçilere sorular yöneltti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
