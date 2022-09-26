Ankara haberleri! Ankara Büyükşehir Belediyesi Tarafından Düzenlenen 'Ali Öcal Kupası', Sahibini Buldu

Ankara haberleri: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent basınının duayen isimlerinden merhum spor yazarı ve gazeteci Ali Öcal anısına kupa maçı düzenledi. ABB FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü ile Karadeniz Ereğli Belediyespor’un karşı karşıya geldiği müsabaka, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlandı. FOMGET’in 4-3 galibiyetiyle biten maç sonunda sporcular kupayı, Ali Öcal’ın oğlu Burak Öcal’ın elinden aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent basınının duayen isimlerinden merhum spor yazarı ve gazeteci Ali Öcal anısına kupa maçı düzenledi. ABB FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü ile Karadeniz Ereğli Belediyespor'un karşı karşıya geldiği müsabaka, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlandı. FOMGET'in 4-3 galibiyetiyle biten maç sonunda sporcular kupayı, Ali Öcal'ın oğlu Burak Öcal'ın elinden aldı.

ABB, Başkent basınının duayen isimlerinden merhum spor yazarı ve gazeteci Ali Öcal anısına kupa maçı düzenledi.

ABB FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü ile Karadeniz Ereğli Belediyespor'un Yenikent Osmanlı Stadı'nda karşı karşıya geldiği anlamlı müsabakayı FOMGET 4-3 kazandı.

FOMGET'in başarılı sporcuları kupayı Ali Öcal'ın oğlu Burak Öcal'ın elinden aldı.

GELECEK YILLARDA DA DEVAM EDECEK

ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan karşılaşmaya, ABB Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, merhum Ali Öcal'ın oğlu Burak Öcal, çok sayıda davetli ve sporsever taraftarlar katıldı.

Kupa maçını izlemeye gelen ABB Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, "Bugün Ankara'mızın değerli büyüğü Ali Öcal'ın anısına turnuva düzenledik. Hayatı, kişiliği ve yaşam tarzıyla hepimize örnek olan biridir. Bugün Ereğlispor ile güzel bir maç oldu. Son dakika golü ile maçı kazandık. Biz bundan çok mutluyuz. Gelecek yıllarda Ali Hoca adına turnuvayı devam ettireceğiz" diye konuştu.

ÖCAL: "MÜCADELELERİN BOŞA GİTMEDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Tören sonrası açıklamalarda bulunan Burak Öcal, düzenlenen kupa için Büyükşehir Belediyesine, kulüplere ve yöneticilerine teşekkür ederek, "Babam adına düzenlenen bu anlamlı turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Babamın Ankara Spor adına çok emek ve mücadele verdiğini düşünüyorum. Böyle anlamlı turnuvalarda babamın adının yaşatılması bu verilen mücadelelerin boşa gitmediğini gösteriyor. Bu da bizi Öcal ailesi olarak onure ediyor" dedi.

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Ali Hoca adına böyle bir turnuva yapılmış olması gerçekten çok anlamlı. Ali Hoca hem ülkemize hem de Ankara'mıza spor eğilimi ile emekler vermiştir. Bütün sermayesini Ankara ve gençler için harcamış bir kişi. Onun adına böyle bir turnuva yapılmasından dolayı teşekkür ediyorum. Bugün de FOMGET Spor Kulübü'nün onun adına böyle bir turnuva yapması çok anlamlı. Kızlarımızın Ali Hoca adına kupa almaları da çok önemli…"

"KALBİMİZ HEP ONUNLA"

Kupanın kazanılmasında emeği geçen ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Kezban Gülşen Eşkin, "Bugünkü maçın amacı değerli ağabeyimiz Ali Öcal'ı anmak. Yıllarca amatör spora, kadın sporuna emek vermiş, değerini artırmış bir abimiz. Onu burada anmak bizim için onur verici" dedi.

Sporcu Fatoş Yıldırım ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bizim için çok özel bir kupa. Kupayı kazandığımız için çok mutluyuz. Ali Hoca Ankara'nın değerli bir gazetecisi. Kupayı onun için kaldırdık kalbimiz hep onunla."