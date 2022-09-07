Ankara haberi... Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, Yılmaz Büyükerşen'i Ziyaret Etti

Ankara haberlerine göre Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret etti. Ziyaret sonrası İmren Erşen Oya Müzesi’ni gezen heyet, büyük bir kültür mirasını barındıran müzeye hayran kaldı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası İmren Erşen Oya Müzesi'ni gezen heyet, büyük bir kültür mirasını barındıran müzeye hayran kaldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i, ailesi ve belediye bürokratlar ile birlikte makamında ağırladı.

Başkan Büyükerşen ziyaret nedeniyle Taşdelen ve beraberindekilere teşekkür ederken, görüşmede olası iş birlikleri ve yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Taşdelen ve beraberindeki heyet, daha sonra tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan İmren Erşen Oya Müzesi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yakın arkadaşı, gecekondu ve çiçekli kadın resimleri ile tanınan ünlü ressam İmren Erşen'in 60 yıl boyunca Anadolu'da köy köy gezerek oluşturduğu 8 bin parçalık müzeyi gezen Çankaya heyeti, eserleri çok beğendiklerini ifade etti. Heyete, müzeye adı verilen sanatçı İmren Erşen eşlik etti.

Müzelere ve Eskişehir'e hayran kaldıklarını belirten Başkan Taşdelen, "Yılmaz Büyükerşen hocamızın çağdaş, modern şehircilik anlayışı ile Eskişehir muhteşem bir şehir. Müzeleri de çok beğendik. İmren Erşen Oya Müzesi de çok kıymetli çok değerli eserlere sahip. İmren Hoca büyük emek vermiş, gerçekten ortaya büyük mirası barındıran bir müze çıkmış. Böylesi büyük bir kültür mirasına sahip çıktığı için Yılmaz Hocamıza da çok teşekkür ederiz" dedi.