Ankara haber... Büyük Zafer'in 100. Yılı Çankaya'da Coşkuyla Kutlandı

Edinilen Ankara haberine göre Çankaya Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Başkan Alper Taşdelen, “Biz, emperyalizmi yenen, kendi kaderini kendi tayin eden ve bağrından Mustafa Kemal Atatürk’ü çıkarmış bir milletiz. Bu millet, her türlü zorluğu yenmesini bilmiş ve bağımsızlığını kanıyla, canıyla kazanmıştır” dedi.

Çankaya Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Başkan Alper Taşdelen, "Biz, emperyalizmi yenen, kendi kaderini kendi tayin eden ve bağrından Mustafa Kemal Atatürk'ü çıkarmış bir milletiz. Bu millet, her türlü zorluğu yenmesini bilmiş ve bağımsızlığını kanıyla, canıyla kazanmıştır" dedi.

Çankaya'da dün sabah erken saatlerde Çayyolu Ata Park'ta düzenlenen tören ile başlayan kutlamalar, ilçenin birçok noktasındaki bando gösterileriyle devam etti. Kutlamalar, gece Ferhat Livaneli ve Orkestrası'nın verdiği konserle tamamlandı. Çayyolu'nda düzenlenen konsere, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yanı sıra CHP Ankara Milletvekilleri Levent Gök ve Nihat Yeşil ile CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım katıldı.

Konser öncesi konuşma yapan Başkan Taşdelen, şunları söyledi:

"BİZ EMPERYALİZMİ YENMİŞ BİR MİLLETİZ"

"30 Ağustos, emperyalizmin bize vurduğu prangayı parçalayıp bağımsızlık yolunda zafer elde ettiğimiz tarihtir. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Milli bayramlarımızı ne kadar kutlarsak kutlayalım hakkını veremeyiz. Çünkü Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bu aziz milletin verdiği Kurtuluş Savaşı mücadelesi bir destandır. Biz, emperyalizmi yenen, kendi kaderini kendi tayin eden ve bağrından Mustafa Kemal Atatürk'ü çıkarmış bir milletiz. Bu millet, her türlü zorluğu yenmesini bilmiş ve bağımsızlığını kanıyla, canıyla kazanmıştır.

"YAŞASIN CUMHURİYET, YAŞASIN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK AYDINLIĞI"

Bizler, Atatürk'ün yolunda yürümeye, O'nun aydınlık düşüncelerine sahip çıkmaya, Çankaya'da da bu düşünce, heyecan ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Atatürkçüler yenilmez, cumhuriyetçiler yenilmez, bizler asla yenilmeyiz. Bizler, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulmuş olan bu aziz ve güzel ülkemizi tekrar hep birlikte hak ettiği noktaya çıkaracağız. O aydınlık günlere olan inancımla haykırıyorum; yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk aydınlığı.'"