Ankara'da Muhtarlara İlk Yardım Eğitimi Protokolü İmzalandı

Ankara'da Muhtarlara İlk Yardım Eğitimi Protokolü İmzalandı
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Ankara Kalkınma Ajansı ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, kırsal bölgelerdeki muhtarlara ilk yardım eğitimi verilmesi amacıyla 'Bilinçli Muhtar, Sağlıklı Toplum Protokolü' imzaladı. Bu protokolle muhtarların acil sağlık durumlarıyla daha etkin müdahale etmeleri hedefleniyor.

Ankara Kalkınma Ajansı ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü arasında 'Bilinçli Muhtar, Sağlıklı Toplum Protokolü' imzalandı.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan ve Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe tarafından 'Bilinçli Muhtar, Sağlıklı Toplum Protokolü' imzalandı. Yapılan iş birliği protokolü ile Ankara'nın kırsal bölgelerinde görev yapan muhtarlara ilk yardım eğitimi verilmesi planlanıyor. Ayrıca vatandaşlarla doğrudan temas halinde olan muhtarların, acil sağlık durumlarında 112 ekipleri olay yerine ulaşana kadar bilinçli ve etkili müdahalede bulunabilmeleri hedefleniyor.

Kırsalda ilk müdahale kapasitesi geliştirilecek

İmza töreninde konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Duhan Kalkan, "Muhtarlarımız, kırsalda vatandaşımıza en hızlı ulaşan kamu görevlileridir. Bu nedenle onların temel ilk yardım bilgisiyle donatılması, acil durumlarda hayat kurtarıcı olabilir," dedi.

Kalkan, proje ile Ankara'nın çeper ilçelerinde yaşayan vatandaşların sağlık farkındalığının da artacağını vurguladı.

Sağlıkta farkındalık artacak

Protokol ile muhtarların ilk yardım yetkinlikleri yanı sıra yerel sağlık farkındalığının artırılması, müdahale sürelerinin kısaltılması ve kırsal alanlardaki sağlık güvenliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Eğitimler Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün uzman personeli tarafından, sahaya uygun pratik uygulamalarla desteklenerek verilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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