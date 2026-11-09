Ankara'da lastik ustası Onaylar, kış lastiği için 15 Kasım'ı beklemeyin diye uyardı

Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde sürücüler lastik değişimi için oto lastikçilerine başvururken, lastik ustası Berkcan Onaylar, kış lastiği değişiminde 15 Kasım'ın beklenmesine gerek olmadığını belirterek lastik seçimi, kullanım ömrü ve basıncı konusunda uyarılarda bulundu.

Trafik güvenliğini sağlamak ve kış şartlarında yaşanabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla uygulanan zorunlu kış lastiği dönemi, 15 Kasım'da başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca ticari araçlar için 15 Kasım-15 Nisan tarihleri arasında zorunlu tutulan uygulama öncesinde Ankara'da sürücüler lastik değişimi için oto lastikçilerine başvururken, uzmanlar kış lastiği seçimi ve kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu.

"15 Kasım'ı beklemeye gerek yok"

Kış lastiği kullanımında belirli bir tarihin beklenmesine gerek olmadığını, havaların soğumasıyla birlikte lastik değişiminin yapılabileceğini belirten lastik ustası Berkcan Onaylar, "Resmi tarih 15 Kasım ama illa 15 Kasım'ı beklemeye gerek yok. Havaların soğuduğunu hissettiğimizde, yollar tehlike arz ettiğinde lastikleri değiştirmek için gelebilirsiniz. Çünkü bunun belirli bir dönemi yok. Havalar soğuduğunda veya aracın kayma ihtimalinin arttığını hissettiğimiz dönemde lastik değiştirmekte mutlaka fayda var" dedi.

"Soğuk havalarda mutlaka kış lastiği takılmalı"

Kış lastiklerinin sıcak havalarda yol tutuşunu olumsuz etkileyebileceğini ve kazalara neden olabileceğini ifade eden Onaylar, "Soğuk hava kış lastiğini etkiliyor. Yaz mevsiminde kış lastiğini kullandığımız zaman lastik çok ısındığı için yolu tutma yapar, virajlarda atma yaptırır ve kazaya kadar sebebiyet verebilir. O yüzden soğuk havalarda mutlaka kış lastiği takılmalı. Hava şartlarına göre kış lastiğinin yapısı farklı, yaz lastiğinin yapısı farklı" diye konuştu.

"Dişleri yaz lastiğine göre bariz bir şekilde daha kalın"

Kış lastiklerinin yaz lastiklerinden farklı özelliklere sahip olduğunu ve bu farkların lastiklerin yapısından anlaşılabileceğini aktaran Onaylar, "Kış lastiklerinin yanlarında kar logosu olur, buradan anlayabiliriz. Aynı zamanda dişleri yaz lastiğine göre bariz bir şekilde daha kalın ve daha tırtıklı olur. Bu da yol tutuşunda fayda sağlar. Yaz lastiğine göre farkı buradan anlayabilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.

"Maksimum 4-5 yıl içinde kış lastiğinin ömrü biter"

Kış lastiklerinin kullanım ömrünün kullanım şartlarına ve hasar durumuna göre değişebildiğini hatırlatan Onaylar, "Kış lastiğinin kullanıma göre değişiyor veya hasar alma durumunda da değişkenlik gösterebiliyor. Servisler yıllık 10 bin kilometre, kullanım ömrü olarak ise 45 bin kilometrede değiştirmenin lazım olduğunu söylüyor. Tarihi açıdan bakarsak maksimum 4-5 yıl içinde de kış lastiğinin ömrü biter" ifadelerini kullandı.

"Düzenli aralıklarla lastikleri ustalarımıza kontrol ettirmekte fayda var"

Kış lastiklerinin düzenli olarak kontrol ettirilmesi gerektiğine değinen Onaylar, "Kış lastiğinin ömrünün 5 yıl olmasında dolayı, 5 yıl kullanacağım diye bir kaide yok. Lastiğin kullanım aşaması herkeste aynısı değil, değişkenlik gösteriyor, yollar değişkenlik gösteriyor. Lastikleri düzenli olarak mutlaka ustamıza hayati tehlike olmaması için kontrol ettirmekte fayda var. Lastik havaları konusunda çok hassas olmanız gerekiyor. Çünkü lastik basınçları farklı olursa aracınızın çekmesine sebep bulabilir, lastiği içten yemeye sebep yapar. Düzenli aralıklarla lastikleri ustalarımızla kontrol ettirmekte mutlaka fayda var" dedi.

"Lastik alırken ucuza kaçmamakta fayda var"

Onaylar, lastik satın alırken aracın modeline ve yılına uygun ebatların tercih edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Lastik alırken ucuza kaçmamakta fayda var. İmkanımız varsa, mümkünse iyisini almalıyız ki bize sonrasında bir sorun teşkil etmesin. Kış lastiği önemli bir durum, 15 Kasım'ı beklemenize gerek yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı