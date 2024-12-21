Üye Girişi
Haberler
Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
Muhalefeti Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş
Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş!
Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
SMA'lı kızı için toplanan paraları gece kulübünde harcadı

Ankara'da 'Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele' Resim Sergisi Açıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da Agora Sanat Galerisi'nde, Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele temalı bir resim sergisi düzenlendi. 7 Şubat'a kadar sürecek olan sergide 24 eser sergilenecek. Serginin düzenleyeni Fatih Dal, serginin sosyal sorumluluk taşıdığını belirtti.

Ankara'da "Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele" resim sergisi açıldı

ANKARA - Ankara'da Agora Sanat Galerisi'nde "Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele" temalı resim sergisinin lansmanı düzenlendi.

Agora Sanat Galerisi, Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele temalı resim sergisinin açılış lansmanını düzenledi. Resim sergisinin, 7 Şubat'a kadar sürecek resim sergisinde 24 eser sergilenecek. Sergiyi düzenleyen Fatih Dal, "24 ressam birer eserle katıldı bu sergiye. Kendi üslupları, tarzlarıyla, Kurtuluş Savaşı'nı resmettiler" dedi.

Kurtuluş Savaşı'nın daha önce birçok kez resmedildiğini söyleyen Dal, "Hepsi birbirinden özel img. Kurtuluş Savaşı bugüne kadar birçok kez anlatıldı, birçok kez resmedildi. Fakat çok iyi sanatçılar ile bu çok özel sergiyle bir kere daha anlatmak istedik. Sosyal sorumlulukları da olan bir sergi" diye konuştu.

Gelen ziyaretçilerin sergiyi gezmesiyle lansman programı sona erdi.

Ankara'da 'Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele' Resim Sergisi Açıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - Yerel
img

Mini elbisesiyle ortalığı salladı
img

SMA'lı kızı için toplanan paraları gece kulübünde harcadı
img

Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken 'Türkiye' detayı
Suriye'deki peş peşe atamalarda "Türkiye" detayı
Canlı anlatım! İlk yarıda 2 gol var
İlk yarıda 2 gol var
Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
Mini elbisesiyle ortalığı salladı
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı
Gözaltına alınan Özlem Gürses hakkında karar verildi
Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
Bebeklerine koydukları isim Türkiye'de kimsede yok

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Alanyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! 2025 memur maaşları ne kadar olacak? Kesin maaşlar belli oldu Asad Hasan El Şibani kimdir? Beşiktaş Alanyaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cumartesi günü hangi diziler var? 21 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 22 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 22 Aralık Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 22-23 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.