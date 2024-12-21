Ankara'da "Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele" resim sergisi açıldı

ANKARA - Ankara'da Agora Sanat Galerisi'nde "Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele" temalı resim sergisinin lansmanı düzenlendi.

Agora Sanat Galerisi, Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele temalı resim sergisinin açılış lansmanını düzenledi. Resim sergisinin, 7 Şubat'a kadar sürecek resim sergisinde 24 eser sergilenecek. Sergiyi düzenleyen Fatih Dal, "24 ressam birer eserle katıldı bu sergiye. Kendi üslupları, tarzlarıyla, Kurtuluş Savaşı'nı resmettiler" dedi.

Kurtuluş Savaşı'nın daha önce birçok kez resmedildiğini söyleyen Dal, "Hepsi birbirinden özel img. Kurtuluş Savaşı bugüne kadar birçok kez anlatıldı, birçok kez resmedildi. Fakat çok iyi sanatçılar ile bu çok özel sergiyle bir kere daha anlatmak istedik. Sosyal sorumlulukları da olan bir sergi" diye konuştu.

Gelen ziyaretçilerin sergiyi gezmesiyle lansman programı sona erdi.