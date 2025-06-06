Ankara'da Kurban Bayramı'nda Kesim Alanlarında Yoğunluk

Ankara'da Kurban Bayramı'nda Kesim Alanlarında Yoğunluk
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde Ankara'da vatandaşlar kurban kesim alanlarına akın ederek yoğunluk oluşturdu. Özellikle Bağlum çevresinde trafik kilitlenirken, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim alanlarında yoğunluk yaşandı. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirmek için kesim alanlarına akın etti.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Ankara'da vatandaşlar kurban kesim alanlarına akın etti. Bağlum Kurban Pazarı başta olmak üzere birçok noktada hem yaya hem araç trafiğinde dikkat çeken bir yoğunluk oluştu. Özellikle Bağlum çevresinde trafik kilitlenirken, kesim sırası bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlar, sabah namazının ardından kesim alanına geldiklerini ifade ederek, yaklaşık bir buçuk ila 2 saat sıra beklediklerini belirttiler. Havanın sıcak olmasının işleri daha da zorlaştırdığını dile getiren vatandaşlar, yoğunluğa rağmen ibadetlerini yerine getirmenin huzurunu yaşadıklarını söylediler.

Kesim alanındaki kalabalık ve çevredeki araç trafiği dron ile havadan görüntülendi. Ankara genelinde bayram boyunca kesim alanlarında yoğunluğun devam etmesi bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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