Başkentliler yeni yıla Kuğulu Park'ta girdi

Ankara'da vatandaşlar, 2026'yı Kuğulu Park'ta müzik ve dans eşliğinde coşkuyla karşıladı.

Ankara'da vatandaşlar 2026 yılına coşkuyla girdi. Kuğulu Park'ta bir araya gelen vatandaşlar, yeni yılı müzik eşliğinde coşkuyla karşılarken ilginç kıyafetler giyenlerin olduğu da görüldü. Çok sayıda vatandaş o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Polis ekiplerinin ise Kuğulu Parkın girişinde yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Yeni yıla Kuğulu Park'ta girmeye karar verdiği ifade eden Aymira Taşçı, 2025 yılının kendisi için eğlenceli bir yıl olduğunu belirterek, "Bazen sıkıntılarım oldu, bazen çok mutlu olduğum anlarım oldu. Sağlıklı ve huzurlu geçti. 2026 yılından sağlık bekliyorum. Her günün güzel olmasını bekliyorum. Her günün başarılı olmasını bekliyorum. Bunun yanı sıra sağlık, huzur ve sıhhat bekliyorum. 2026 yılında sınavlarımda başarılı olursam çok mutlu olurum" dedi.

Mustafa Taha Temel adlı vatandaş ise, "2026'dan ümitliyiz, inşallah güzel geçecek. 2026 yılında ülkem için güzel şeyler bekliyorum, inşallah da güzel geçer. Herkese mutlu yıllar dilerim" diye konuştu. - ANKARA