Ankara'da kar altında asker eğlencesi cep telefonu kamerasında
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Ankara'da kar altında asker eğlencesi cep telefonu kamerasında Ankara'da asker eğlencesi düzenleyen gençlerin kar altında oyun havası oynadığı anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Ankara'da kar altında asker eğlencesi cep telefonu kamerasında
ANKARA - Ankara'da asker eğlencesi düzenleyen gençlerin kar altında oyun havası oynadığı anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Yoğun kar yağışının etkisi altında kalan Ankara'da, asker eğlencesi düzenleyen gençler karın altında oyun havası oynadı. Mahalle sakinleri de gençlere alkışlarıyla destek oldu. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan - Yerel