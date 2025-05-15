Ankara'da Kapalı Yöntemle Beyin Damar Hastalıkları Tedavi Edilecek

Ankara'da Kapalı Yöntemle Beyin Damar Hastalıkları Tedavi Edilecek
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Ankara'da gerçekleşecek World Live Neurovascular Conference'da, beyin damar hastalıkları kapalı yöntemlerle tedavi edilecek. Çin'de 3 bin hekim, bu yenilikçi yöntemleri canlı olarak takip edecek.

Ankara'da beyin damar hastalıkları kapalı yöntemle tedavi edilecek, Çin'de 3 bin hekim canlı olarak kapalı ameliyatları izleyecek.

Beyin damar baloncuklarının (anevrizma), damar yumaklarının (arteriyovenöz malformasyon) ve beyin damar tıkanıklıklarının yüksek teknolojik ve bıçaksız ameliyatlarla tedavi edildiği aynı zamanda bu tedavilerin dünyanın farklı yerlerinden hekimler tarafından canlı takip edildiği Çin'de gerçekleşecek World Live Neurovascular Conference isimli eğitim toplantısında bu yıl Ankara'dan yapılacak kapalı ameliyatlar sahne alacak.

2013'ten itibaren dünyadaki en önemli girişimsel nöroradyoloji eğitim platformu olan World Live Neurovascular Conference bu yıl Çin'in Şanghay şehrinde düzenlenecek. Konferansta Liv Hospital Ankara'da gerçekleştirilecek kapalı beyin damar ameliyatları gösterilecek ve Çin'de bulunan 3 bin hekim bu ameliyatı canlı olarak izleyerek eğitim alacak.

Gerçekleştirilecek konferansın 15-18 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını bildiren Prof. Dr. Işıl Saatci konferans hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

"WLNC ya da uzun adıyla World Live Neurovascular Conference beyin damar hastalıklarının kapalı yöntemlerle tedavisini öğretmeye yönelik bir kurs ve konferanstır. Bunun şu anda 11 organizatörü var, 5'i Türk. Yapılan iş; beyin kanamasına neden olabilecek beyin damar baloncukları ve beyin damar yumakları ile inmeye neden olabilecek beyin damar darlıklarının tedavisi.. Yani beyin damar hastalıklarını biz kapalı yöntemlerle tedavi ediyoruz. Bu kursta da bunların tedavisini canlı olarak yayınlayacağız. Ekibin bir kısmı salonda tedavileri gelen hekimlere anlatırken bir kısmı da her zaman yaptıkları işi yani beyin damar hastalıklarının kapalı tedavisini yapıyor olacaklar. Bu sene Liv Hospital Ankara'dan yayın yapıyoruz. Bu 13'üncüsü International kursun. Her sene farklı bir kıtada oluyor. Şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da, Arjantin'de, Brezilya'da, Çin, Japonya ve İstanbul'da yaptık. Amaç o bölgedeki hekimlere bu eğitimleri vermek. Organizatörleri farklı ülkelerden. Türklerin dışında Fransa'dan, Amerika'dan, Arjantin'den Çin'den meslektaşlarımız var. Canlı yayınlar her sene farklı ülkelerden yapılmakta. Her sene Türkiye mutlaka bunda rol alıyor, öncü bir pozisyonu var bu alanda. Biz bu kursun organizasyonunda 5 Türk hekim olarak çalışıyoruz. Bu sene de ben, Prof. Dr. Işlak ve Prof. Dr. Kızılkılıç tedavi eden grupta Prof. Dr. Çekirge ve Prof. Dr. Koçer salonda anlatan olarak görev yapacağız. " ifadelerini kullandı.

"Anevrizmaların özelliklerine, yerleşimlerine, şekillerine, anatomik yapılarına göre farklı tedavi yöntemleri uygulanacak"

Kursta ameliyat edilecek hastaların yaşadığı sağlık problemleri hakkında bilgi veren Saatci, "Planlı hastalarımız var. Hastalarımız sadece Ankara'dan değil Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen hastalar. Çoğu da tedavileri başka yerde olamamış hastalar. 2 tane damar yumağı hastamız var beyin kanaması riski taşıyan. 4 tane de damar baloncuğu hastamız var. Bunlar farklı yöntemlerle tedavi edilecekler. Anevrizmaların özelliklerine, yerleşimlerine, şekillerine, anatomik yapılarına göre farklı tedavi yöntemleri uygulanacak" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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