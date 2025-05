Ankara'da İsrail'in Saldırılarına Protesto: 'Soykırıma Son Verin!'

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya gelen Kamu Birliği Konfederasyonuna bağlı sendika üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto ederek, büyükelçilik binası önüne siyah çelenk bıraktı.

Kamu Birliği Konfederasyonuna bağlı sendika temsilcileri, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya gelerek, Filistin'e yönelik saldırılara tepki gösterdi. Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, konfederasyon adına yaptığı basın açıklamasında saldırıların bir anca son bulması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"İsrail'in Filistin halkına, özellikle Gazze'de uyguladığı saldırılar artık sadece bir çatışma ya da bir savaş değildir; bu açık ve tartışmasız bir soykırımdır. Bu, bir halkı tümüyle yok etmeye, tarihten silmeye yönelik sistematik ve organize bir insanlık suçudur. Gazze'de son aylarda bombardımanların hedefi olan yalnızca binalar değildir; o binaların içinde can veren binlerce masum çocuk, kadın, yaşlı ve sivil hepimizin gözleri önünde katledilmektedir. Birleşmiş Milletler raporları, uluslararası insan hakları kuruluşlarının açıklamaları, dünyanın dört bir yanından gelen bağımsız gazeteci raporları artık net biçimde gösteriyor İsrail'in uyguladığı bu vahşet, insan haklarının, savaş hukukunun ve uluslararası hukukun tüm kırmızı çizgilerini yerle bir etmiştir. Gazze'de öldürülen her çocuk, hepimizin evladı; bombalanan her hastane, hepimizin yarası; açlığa, susuzluğa, ilaçsızlığa mahkum edilen her insan hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu yaşananlar karşısında sessiz kalmak, yalnızca Filistin halkına değil, insanlık onuruna da ihanet etmektir. Buradan İsrail'e ve onu şartsız destekleyen tüm uluslararası aktörlere açık bir çağrıda bulunuyoruz; derhal saldırılar durdurulsun. Gazze üzerindeki abluka ve işgal sona ersin. Uluslararası toplum, artık yalnızca açıklama yapmakla yetinmesin; İsrail'in işlediği savaş suçlarının ve insanlık suçlarının hesap sorulacağı, cezasız kalmayacağı etkin bir mekanizma devreye sokulsun. Filistin halkının sesini dünyaya duyurmak, tüm insanlığın sorumluluğudur. Çünkü bu mesele bir inanç ya da politika meselesi değil; bir insanlık meselesidir. Bizler bugün burada çocukların bombalanmasına, annelerin ağıtlarına, hastanelerin yıkılmasına karşı ayağa kalkarken bir tarafın değil, insanlığın yanında olduğumuzu haykırıyoruz."

Açıklamanın ardından büyükelçilik konutuna yürüyen grup, üzerinde "Özgür Filistin" yazılı siyah renkli çelenki konut duvarına bıraktı. - ANKARA