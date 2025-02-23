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Ankara'da Hava Sıcaklığı Eksi 10 Dereceye Düştü

Ankara'da Hava Sıcaklığı Eksi 10 Dereceye Düştü
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Ankara'da kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 10 dereceye düştü. Kuğulu Park'taki havuzda donmalar meydana gelirken, kuğular ve ördekler buzların üstünde dolaşmaya başladı.

ANKARA (İHA) – Ankara'da kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü. Kentin simge noktalarından olan Kuğulu Park'ın havuzunda yer yer donmalar meydana geldi.

Ankara'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından ayaz etkisi gösterdi. Hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü. Kentin simge yerlerinden olan Kuğulu Park'ta ise kuğuların bulunduğu havuzda donmalar meydana geldi. Park'ta bulunan kuğular ve ördekler ise havuzda oluşan buzların üstünde dolaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava etkisini gün içerisinde de devam ettirecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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