Beypazarı'nda Gaziler Günü Buluşması

Güncelleme:
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler sabah namazında bir araya geldi.

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Beypazarı Kurşunlu Camii'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler ve gaziler için dualar edildi.

Programa İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, Beypazarı'nda yaşayan gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Manevi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, gazilere minnet ve şükran duyguları ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
