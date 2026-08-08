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Ankara'da bisiklet kazası kurbanları için anma sürüşü

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Ankara’da Anıtpark-Bahçeli Bisiklet Yolu’nda daha önce bisiklet kazasından hayatını kaybedenleri anmak için bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi.

Ankara'da Anıtpark-Bahçeli Bisiklet Yolu'nda daha önce bisiklet kazasından hayatını kaybedenleri anmak için bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi.

Yeşil Rota Ankara topluluğu tarafından, Ankara'daki farklı bisiklet gruplarıyla birlikte ortak bir farkındalık sürüşünde bulunuldu. Daha önce bisiklet kazalarında hayatını kaybedenleri anmak için Anıtpark - Bahçeli Bisiklet Yolu'nda bir sürüş gerçekleştirildi. Sürüşten önce konuşan, topluluk yöneticilerinden Burçin Tarhan, "Bugün 4 Ağustos Salı günü kaybettiğimiz İlyas Ulutaş için buradayız. Biz İlyas'ı ne yazık ki sarhoş bir sürücünün Konya yolunda hızla seyrettiği aracıyla çarpıp katletmesi sonucu öfkeliyiz, üzgünüz ve onun için buraya geldik. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bu bir değil, iki değil. Geçen sene aynı tarihlerde, benzer tarihlerde Berkan Kobal için buradaydık. Ondan öncesinde Umut Gündüz için buluştuk. Daha sonrasında İzmir'de arkadaşlarımızla Zeynep Aslan için ve birçok arkadaşımızı bisiklet üstünde seyrederken görmeyen alkollü sürücülerden dolayı kaybettik. Hepimiz çok üzgünüz. Anılarını yaşatabilmek adına bir sürü etkinlik yaptık" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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