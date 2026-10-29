Ankara'da Atakule, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde Atatürk görseliyle aydınlandı

Ankara'da Atakule, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde Atatürk görseliyle aydınlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın simge yapılarından Atakule, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün görseli ve Türk bayrağıyla aydınlatıldı. Vatandaşlar ışık ve projeksiyon gösterisini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Semih Seçilmiş-Musa Erdoğan
ANKARA(İHA)- Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde Ankara'nın simge yapılarından Atakule, Mustafa Kemal Atatürk'ün görseli ve Türk bayrağıyla aydınlandı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü yıl dönümünde Ankara'nın simge yapılarından Atakule, Mustafa Kemal Atatürk'ün görseli ve Türk bayrağıyla aydınlatıldı. Vatandaşlar, yapılan ışık ve projeksiyon gösterisini cep telefonlarının kameralarından kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı