Ankara'da Atakule, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde Atatürk görseliyle aydınlandı

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Semih Seçilmiş-Musa Erdoğan

ANKARA(İHA)- Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde Ankara'nın simge yapılarından Atakule, Mustafa Kemal Atatürk'ün görseli ve Türk bayrağıyla aydınlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü yıl dönümünde Ankara'nın simge yapılarından Atakule, Mustafa Kemal Atatürk'ün görseli ve Türk bayrağıyla aydınlatıldı. Vatandaşlar, yapılan ışık ve projeksiyon gösterisini cep telefonlarının kameralarından kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı