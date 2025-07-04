Ankara'da Askeri Uçak Test Amaçlı Ses Aşımı Yapacak

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Ankara Valiliği, 15.00-16.00 saatleri arasında Beypazarı-Ayaş arasında bir askeri uçağın test amaçlı ses aşımı yapacağına dair uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği, vatandaşlara saat 15.00 ila 16.00 arasında Beypazarı- Ayaş ilçeleri arasında askeri uçağın test amaçlı ses aşımı yapacağına yönelik uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "TAI Mürted tesislerinde modernizasyonu yapılan bir askeri uçak, bugün 15.00-16.00 saatlerinde Beypazarı-Ayaş arasında 30 bin feet ve üzerinde test amaçlı ses hızı aşımı yapacaktır. Tedirgin olunmaması bakımından güzergahtaki yöre halkının bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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