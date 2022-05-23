Ankara Büyükşehir'in 'Ankara Temalı Oyun Tasarımı Yarışması' Sonuçlandı - Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve OSTİM Teknik Üniversitesi iş birliğiyle organize edilen Dijital Oyun Yarışması'nda birinci seçilen ekip, oyunlarını tanıttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve OSTİM Teknik Üniversitesi'nin iş birliğiyle düzenlenen ' Ankara Temalı Oyun Tasarımı Yarışması' sonuçlandı.

Proje kapsamında birinci seçilen Eyesoft Bilişim, geliştirdikleri yazılım sonucunda ortaya çıkardıkları oyunu Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıda tanıttı.

HEDEF: ANKARA'NIN TANITIMINI SAĞLAMAK VE BEYİN GÖÇÜNÜ ÖNLEMEK

Son yıllarda giderek yaygınlaşan bir teknoloji etkinliği olan ve bir soruna çözüm bulmak için yarışma usulü ile düzenlenen "Hackathon" Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından da uygulanıyor.

ABB ve OSTİM Teknik Üniversitesi özellikle gençlerin Ankara'nın turistik noktalarına geziler gerçekleştirerek Ankara'nın tanıtılmasını amaçladığı proje yarışması ile yazılım geliştiricileri, arayüz tasarımcıları ve bilgisayar programcıları bir araya geldi. 3-5 kişilik gruplar halinde 1-2 gün boyunca çalışarak yeni bir proje geliştirilen "Hackathon"da birinci seçilen "Eyesoft Bilişim", ABB'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda geliştirdikleri oyunu tanıttı.

19 üniversiteye ev sahipliği yapan Ankara'da özellikle eğitim süreçlerini tamamladıktan sonra katma değer üretebilen nitelikli iş gücüne sahip gençlerin farklı şehir ve ülkelere göç etmesinin önüne geçmenin de hedeflendiği proje ile iş gücü kaybının önlenmesi ve gençlerin Ankara ile bağının güçlendirilmesi de amaçlanıyor.

BAŞKENT'E YÖNELİK AİDİYET DUYGUSU GELİŞTİRİLECEK

Projenin Ankara'nın tanıtılmasına önemli katkı sağlayacağına dikkat çeken ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, şöyle konuştu:

"Başkanımız Mansur Yavaş'ın bilişim ve teknoloji sektöründeki en yeni gelişmeleri hizmet alanlarımızda kullanma isteği ve bunun tüm Ankara'ya, imkanı olan olmayan tüm öğrencilere ve gençlere yayma konusundaki çabaları bu tür projeler çerçevesinde yürütülmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak üniversite şehri olan Ankara'nın bu anlamdaki tüm yetkinliğini kullanabilmesine imkan sağlayacak faaliyet alanlarını yaratmak ve bunları sektörün ve üniversitelerin hizmetine sunmaktan büyük bir onur duymaktayız. Özellikle bu projenin Ankara'nın tanıtılmasına ciddi fayda sağlayacağı açık. Çünkü şehre olan aidiyet duygusunun özellikle gençlerimizde bu tür programlar çerçevesinde geliştirilmesi büyük önem taşımakta."

Eyesoft Bilişim Yazılım Geliştiricisi Muhammed Can Yalçın da Ankara'yı tanıtmak amacıyla bu projeyi hazırladıklarını belirterek, "2016'dan beri bu GPS tabanlı oyunların yaygınlığını gördükten sonra biz de Ankara'yı tanıtmak için bu tarz uygulama yapabiliriz diye düşünerek farklı kültürel ve tarihi bölgelere farklı objeler koyarak insanların burada objeleri toplayarak gezmelerini istedik" dedi.

Anıtkabir'den Beypazarı'na, Nallıhan'dan Polatlı'ya ve Ulus'a kadar farklı birçok noktayı kapsayan gezilerin geliştirildiği projenin uygulama kurumları arasında Ankara Kent Konseyi, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) bileşenleri yer alırken, yarışma sonunda elde edilen tüm ürünlerin kullanımı ise 2 yıl süreyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetine ücretsiz olarak sunulacak.