Ankara Büyükşehir, Gençlik Parkı Kültür Merkezi ile Şehir Tiyatroları Binalarını Yeniliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in önemli sanat merkezlerinden biri olan Gençlik Parkı Kültür Merkezi ile ABB Şehir Tiyatroları binasında kapsamlı bir yenileme ve tadilat çalışması başlattı. Çalışmaların, yeni kültür sanat sezonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in önemli sanat merkezlerinden biri olan Gençlik Parkı Kültür Merkezi ile ABB Şehir Tiyatroları binasında kapsamlı bir yenileme ve tadilat çalışması başlattı. Çalışmaların, yeni kültür sanat sezonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, çeşitli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan ve Başkent tarihinin kalbi Ulus'ta bulunan Gençlik Parkı Kültür Merkezi ile Şehir Tiyatroları'nın binalarında kapsamlı yenileme ve tadilat çalışmaları başlattı.

BOYA ÇALIŞMALARININ YÜZDE 70'İ TAMAMLANDI

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde aralıksız devam ettiği çalışmalar kapsamında ilk olarak tiyatro salonunun koltuk ve halı sökümü gerçekleştirildi. Islak alanlardaki kapı, asma tavan ve seramiklerin de sökümünün gerçekleştirilmesinin ardından alçı boyama çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı.

Elektrikte kablolama işlemlerinin devam ettiği proje kapsamında Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nun yükseltilmiş döşeme statik hesabı da yapıldı, imalatına başlanacak.

BAŞKENTE YAKIŞIR YENİ VE MODERN TİYATRO BİNASI

Başkentli sanatseverleri birbirinden güzel tiyatro oyunlarıyla buluşturan ABB Şehir Tiyatroları binasında da yenileme ve tadilat işlemleri hız kesmeden sürüyor.

Proje kapsamında; ıslak alanlardaki kapı, seramik, asma tavan sökümü imalatları ve tesisat demontajları gerçekleştirilip altyapısı oluşturuldu. Ekipler ayrıca seramik imalatının yüzde 90'ını ve alçı boyama çalışmalarının yüzde 70'ini tamamladı. Tesiste elektrikte kablolama işlemleri devam ederken alüminyum doğrama ve kapı kasalarının da ölçüleri alındı.

Ramazan Bayramı'nın ardından Şehir Tiyatroları binasının çatı, fuaye alanı alçı boya ve çevresinde andezit imalatları başlayacak.

Gençlik Parkı Kültür Merkezi ile Şehir Tiyatroları'nın binalarında gerçekleştirilen kapsamlı yenileme ve tadilat çalışmalarının yeni kültür sanat sezonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.