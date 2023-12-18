Üye Girişi
Haberler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Genç Akademi Sempozyumu'nda konuştu

Güncelleme:
Abone Ol

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Operational Research Kulübü tarafından düzenlenen 19. Genç Akademi Sempozyumu'na konuşmacı olarak katıldı. Yavaş, Ankara'da eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için yapılan çalışmaları anlattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Türkiye'nin Üniversite Buluşması" sloganıyla Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Operational Research Kulübü tarafından düzenlenen 19. Genç Akademi Sempozyumu'na konuşmacı olarak katıldı. Ankara'da eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Yavaş, "Bir yönetici olarak benim görevim, gençlerin eğitime eşit bir şekilde katılmaları için, özellikle sosyal destek alan ailelerin çocuklarının, durumu daha iyi olanlarla eşit bir şekilde eğitim almaları için çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Ankara TED Ata Sahne'de düzenlenen etkinliğe Türkiye genelinde 71 farklı üniversiteden, 82 farklı bölümden 1.600 seçkin öğrenci ve Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Türkiye'nin Üniversite Buluşması" sloganıyla Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Operational Research Kulübü tarafından gerçekleştirilen 19. Genç Akademi Sempozyumu'na konuşmacı olarak katıldı.

Bugünün liderleri ile geleceğin liderlerini bir araya getiren sempozyumda Yavaş, Ankara'da çocukların ve gençlerin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için yaptıkları çalışmaları anlattı.

YAVAŞ: "BEN GENÇLERİN FİKİRLERİNE ÇOK DEĞER VERİYORUM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Çok önemli bir toplantı. Ben gençlerin fikirlerine çok değer veriyorum. Neden değer veriyorum? Çünkü ülkemizin büyük çoğunluğu öğrenci, genç ve bu gençlerin yöneticilerden talepleri var. Beni ilgilendiren tabii ki Ankara… Ankara'da yaşayan 400 bine yakın üniversite öğrencisi ve ayrıca 2 milyona yaklaşan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri var. Bu gençlerin bizlerden talepleri var. Bir yönetici olarak benim görevim, gençlerin eğitime eşit bir şekilde katılmaları için, özellikle sosyal destek alan ailelere bu konuda, durumu daha iyi olanlarla eşit bir şekilde eğitim almaları için çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

YAVAŞ: "BİZLER ÖĞRENCİLERİN YAŞADIKLARI ŞEHİRDEN KEYİF ALMALARI İÇİN ONLARA İMKANLAR SUNMAK ZORUNDAYIZ"

Her yaş grubundan öğrencinin yaşadığı şehirden keyif alması için imkanlar sunulması gerektiğini belirten Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler öğrencilerin yaşadıkları şehirden keyif almaları için onlara imkanlar sunmak zorundayız. Ayrıca eğitimlerini alırken, o eğitimi bir üste taşımak için, daha iyi eğitim almaları için katkıda nasıl bulunabiliriz diye üst düzey bir takım kurslar ve teknoloji merkezleri açmak suretiyle gençlerin kendilerini daha iyi geliştirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Sadece teknik bölümlerde değil sosyal bölümlerde de özellikle siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okuyanları Türkiye'nin dış politika alanında çok yetkin isimlerin kurdukları bir dernekte seminerler verdirtmek suretiyle onların sadece eğitimde değil bu işte tecrübesi olanlarla buluşmasını sağlıyoruz. Bizim kamu yöneticisi olarak, bir sosyal destek alanların aynı şartta yetişmesini sağlamak, birde eğitim alan gençlerin hayata hazırlanırken belediyeden, kamudan talepleri ne ise görevimiz ölçüsünde onlara destek olmak. Ülkemizin geleceği siz gençlerde, buna samimi olarak inanıyorum. Ben kentimizde yaşayan gençlerin aklına ihtiyacımız var diyerek,  Gençlik Meclisi'mizin önünü açıyorum. O gençler bizden daha iyi yetişiyor, dünyayı daha iyi tanıyarak büyüyor. Dolayısıyla biz onların aklını kullanarak daha iyi yöneticiliği nasıl yapabiliriz ve aynı zamanda onlara daha nasıl iyi bir gelecek hazırlayabiliriz diye bunları yapıyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilkent Üniversitesi Mansur Yavaş Ankara Haberler

Bakmadan Geçme

Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Bugün hangi maçlar var? 18 ARALIK MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi takımların maçı var? Semiha Yankı kimdir? 2. Sayfa konuğu Semiha Yankı kaç yaşında, nereli? Semiha Yankı biyografisi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zam tahminler ne kadar? Asgari ücret ne kadar olacak? ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Burhanettin Bulut kimdir? Halk Tv konuğu Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli? Burhanettin Bulut biyografisi! 2.SAYFA CANLI YAYIN! 18 Aralık Müge ve Gülşen 2. Sayfa canlı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kızılcık Şerbeti 44. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Gümüşhane'de deprem mi oldu? Gümüşhane kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title