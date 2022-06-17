Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan Fetih Yolculuğu

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Osmanlı'ya beylikten cihan devletine giden yolculuğu başlatan Bursa'nın fethini görsel detaylarla anlatan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi.

Düzenlenen bir toplantıya katılmak için Bursa'ya gelen Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilleri ve Üyeleri, sahip olduğu mimari ve sanatsal özellikleri ile namı tüm dünyaya yayılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti. Fetih Müzesi girişinde konuklarını ağırlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, müzenin mimari ve teknik özellikleri hakkında bilgiler verdi. Yeşil bina konseptinde inşa edilen Fetih Müzesi'nin 42 metrelik kubbe açıklığıyla dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olduğunu anlatan Dündar, daha sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki heyete Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği tabloların yer aldığı sergi salonunu gezdirdi.

"Tüm öğrenciler bu önemli eseri görmeli"

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilleri ve Üyeleri, Bursa'nın fetih gününün tasvir edildiği 3 boyutlu panoramik resmin olduğu kubbe bölümüne çıktığında ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bursa'nın 23 yıl süren kuşatma sonunda kan dökülmeden el değiştirdiği fetih gününü tasvir eden panoramik resmi dikkatlice inceleyen Anayasa Mahkemesi heyeti, adeta 696 yıllık bir zaman yolculuğu yaptı. Müzedeki her detayı hayranlıkla incelediğini ifade eden Anayasa Mahkemesi Başkanı Aslan, "Özellikle öğrencileri buraya getirerek Bursa'nın fethinin tarihini ve Osmanlı'nın beylikten cihan devletine giden tarihsel yolculuğunu anlatmamız gerekiyor. Bu önemli eseri Bursa ve ülkemize kazandırdığı için başta Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet son olarak müzenin hediyelik eşya bölümünde bulunan hatıra sikke basma setine oturarak Osmanlı'nın ilk akçesinden bastı. Başkan Dündar, ziyaretin anısına Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Muammer Topal'a Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin tahta oturuşunu simgeleyen biblo hediye etti. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel