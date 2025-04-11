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Anaokulu Öğrencileri Devlet Kurumlarını Tanıyor

Anaokulu Öğrencileri Devlet Kurumlarını Tanıyor
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Kars'ın Arpaçay ilçesindeki anaokulu öğrencileri, devlet kurumlarını tanımak amacıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Kaymakamlık ziyaretinde öğrencilere meslekleri anlatıldı ve hediyeler takdim edildi.

Arpaçay'da anaokulu öğrencileri devlet kurumlarını tanıyor.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bulunan Merkez Atatürk İlkokulu Anaokulu öğrencileri, devlet kurumlarını tanımak ve farklı meslekler hakkında bilgi edinmek amacıyla öğretmenlerinin rehberliğinde çeşitli kurumları ziyaret etti.

Bu çerçevede Arpaçay Kaymakamlığı'nı da ziyaret eden minik öğrenciler, Kaymakam Muhammed Burak Akköz'ün misafiri oldu. Kaymakam Akköz, öğrencilere mesleğini ve yürüttüğü görevleri anlatarak devletin işleyişi hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akköz, öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür ederek onlara çeşitli hediyeler takdim etti.

Etkinlik, çocukların devlet kurumlarını yakından tanımalarına ve meslekler hakkında farkındalık kazanmalarına katkı sağladı. - KARS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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