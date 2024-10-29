Üye Girişi
Haberler

Anaokulu Öğrencileri Cumhuriyet Bayramı’nı Coşkuyla Kutladı

Anaokulu Öğrencileri Cumhuriyet Bayramı’nı Coşkuyla Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de bir anaokulu, Cumhuriyetin ilanının 101. yılı dolayısıyla özel bir etkinlik düzenleyerek minik öğrencilerin dönemin kıyafetleriyle gazete dağıttığı bir gösteri sergiledi. Kutlamalara sağlık ve eğitim müdürleri ile ünlü sanatçılar da katılarak bayram coşkusuna ortak oldular.

Düzce(İHA) – Anaokulu öğrenciler Cumhuriyetin ilan edildiği 1923 yılını özel hazırlanan gazeteleri dağıtarak yeniden hatırlattı. Dönem kıyafetleri giyerek Cumhuriyetin ilan edildiği haberini okula ziyarete gelen müdürlere ileten minikler, ilgi odağı oldu.

Düzce'de Cumhuriyetin ilanının 101. yılı coşkuyla kutlanıyor. Bayram Turan Çetin Anaokulu öğrencilere de coşkuya ortak olarak hazırladıkları özel gösteriyi Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, sevilen sinema ve tiyatro oyuncusu Nurullah Çelebi ile sağlık ekiplerine sergilediler.

İl Müdürleri Yasin Yılmaz ve Emrullah Aydın'ı çiçeklerle karşılayan minikler daha sonra Cumhuriyetin ilk ilan edildiği dönem kıyafetleri ile gazete satan çocuk oldular. Minik öğrenciler daha sonra "Yazıyor yazıyor, Cumhuriyet'in ilanını yazıyor" diye bağırarak Cumhuriyetin ilan edildiğini yazan özel tasarım gazeteleri misafirlerine verdiler.

Minik öğrenciler hazırladıkları gösterileri sergilerken sınıflarında ise Kızılay Düzce şubesi tarafından hediye edilen Türk Bayraklarını sallayarak Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadılar. Kutlama programında ayrıca minik öğrencilere diş macununu ve fırçası hediye edildi.

Doktor ablalardan diş bakım eğitimi

Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi doktorları da miniklere diş ve ağız bakımı konusunda bilgiler verildi. Ardından Düzce Kızılay Düzce Şube Başkanlığı ve Kızılay gönüllü gençleri tarafından çocuklara Türk Bayrağı ve balon hediye edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Bayramı Kültür Eğitim Yerel Yaşam

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu

 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Defter'e düştüğü çarpıcı mesaj

 Narin ağabeyi Baran Güran kafa karıştıran 3 paylaşımın ardından ilk kez konuştu

Narin'in ağabeyi kafa karıştıran 3 paylaşımın ardından ilk kez konuştu
Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı

Portekiz'i tebrik eden HDP'li isim 29 Ekim'de de rahat durmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 29 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 9. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Gizli Bahçe bu akşam var mı? 29 Ekim Gizli Bahçe dizisi 3. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Bahar 22. bölüm canlı izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar bu akşam var mı? 29 Ekim Bahar dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! 29 EKİM İZMİR CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ: İzmir 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? 29 EKİM MARŞLARI! Cumhuriyet Bayramı kutlama marşları 29 Ekim (bugün) okullar kapalı mı, resmi tatil mi? Okullar ne zaman açılacak? 29 Ekim AVM'ler açık mı, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı'nda alışveriş merkezleri çalışıyor mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Google'da Doodle oldu! CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI! 29 Ekim Atatürk sözleri, şiirleri ve mesajları… Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 29 Ekim canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.