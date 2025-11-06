Haberler

Anamur'da Öğrenciler, 'Kur'an okuyorum, peygamberimi seviyorum' Programında Büyüledi

Güncelleme:
Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen 'Kur'an okuyorum, peygamberimi seviyorum' temalı programda, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim performansları ve ilahileri büyük beğeni topladı. Program sonunda 170 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen 'Kur'an okuyorum, peygamberimi seviyorum' temalı programda öğrencilerin performansları duygu dolu anlara sahne oldu.

Anamur Ortaokulu tarafından düzenlenen program, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i doğru okuma becerilerini geliştirmek ve Peygamber Efendimizin ahlakını tanıma bilincini artırmak amacıyla gerçekleştirildi. Programa Anamur Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaplan, İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrencilerin tilavet ve ilahileri büyük beğeni topladı

Programda, 7-D sınıfı öğrencisi Veysel Şahin Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu, 5-D sınıfı öğrencisi Metehan Polat ise okunan ayetlerin mealini okudu. Etkinlikte öğrenciler sahne performanslarıyla büyük beğeni topladı. 5-E sınıfı öğrencileri '571'de Bir Güneş Doğdu' ilahisini seslendirirken, 5-C sınıfından Elif Su Kayabaşı 'Kur'an-ı Kerim' adlı şiiriyle izleyicileri duygulandırdı.

"Kur'an ve sünnet hayatın rehberi olmalı"

Programda konuşan İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Peygamber Efendimizin örnek ahlakı üzerinde durarak öğrencilere şu mesajı verdi: "Bir Müslüman evladı olarak hayatınızı en güzel şekilde yaşamak için Kur'an-ı Kerim'i hayatınızın merkezine alın. Peygamber Efendimiz, 'Size iki emanet bırakıyorum; Kur'an ve sünnetim. Bunlara sarılırsanız yanlış yola düşmezsiniz' buyuruyor. Sizlerden de büyüdüğünüzde bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürmenizi bekliyoruz."

"Her çocuğun bir Kur'an'ı olmalı"

İlçe Kaymakamı Kemal Duru, programda yaptığı konuşmada öğrencilere seslenerek şunları söyledi:

"Her çocuğun bir Kur'an'ı olmalı. Çünkü Kur'an, hayatın nasıl yaşanması gerektiğini öğreten ilahi kelamdır. Kur'an'a uyan insanların olduğu yerde sevgi, saygı ve yardımlaşma vardır. Peygamberimizin sünnetinin uygulandığı yerde huzursuzluk olmaz."

170 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye edildi

Programın sonunda İlçe Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilen mealli Kur'an-ı Kerimler öğrencilere dağıtıldı. Etkinlik kapsamında toplam 170 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye edilirken, program yapılan dua ile sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
