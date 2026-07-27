Anahtar Parti'den Isparta eğitiminde gerileme uyarısı

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Anahtar Parti Isparta İl Başkanı Elif Uzel Kurucu, üniversite ve liselere giriş sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, Isparta'nın eğitim alanındaki başarısının son yıllarda gerilediğini ifade etti.

Kurucu, yaptığı açıklamada, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce okul güvenliği, hijyen, deprem riski taşıyan okul binaları ve öğretmen eğitimleri konusunda gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.

Sınav sonuçlarının tüm öğrenci ve aileler için hayırlı olmasını dileyen Kurucu, "2016 yılında eğitim endeksinde ikinci sırada yer alan Isparta'nın bugün ilk 30 sıralamasına kadar gerilediğini görüyoruz" dedi.

Tamamlanan eğitim-öğretim yılında deprem riski nedeniyle bazı okullarla ilgili alınan kararların öğrenci ve velilerde belirsizlik oluşturduğunu savunan Kurucu, bu durumun tekrar yaşanmaması gerektiğini belirterek, "Okullar açılmadan kısa süre önce çocuklarımız hangi okulda eğitim göreceklerini bilemedi. Aynı belirsizliğin yeniden yaşanmaması için somut adımların acilen atılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"HİJYEN SORUNU ÇÖZÜLMELİ"

İkili eğitim uygulaması nedeniyle okullarda hijyen sorunlarının yaşandığını öne süren Kurucu, yaz tatilinin temizlik personeli eksikliğinin giderilmesi açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kurucu, çocukların sağlıklı ve hijyenik bir eğitim ortamına kavuşmasının öncelikli hedef olması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulama sürecine de değinen Kurucu, modelin sahada tam olarak anlaşılmadığını savunarak, öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimlerin artırılması gerektiğini ifade etti. Kurucu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yaz döneminde gerekli eğitim çalışmalarının yapılmasının önem taşıdığını kaydetti.

"OKUL GÜVENLİĞİ GÜÇLENDİRİLMELİ"

Geçen eğitim-öğretim yılında okul güvenliği konusunda da sorunlar yaşandığını öne süren Kurucu, güvenlik personeli ile rehber öğretmen ihtiyacının giderilmesi gerektiğini belirtti.

Kurucu, "Yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerekli tüm somut adımları atarak okulları hazır hale getirmesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA