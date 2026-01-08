Haberler

Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel, basın mensuplarıyla buluştu

Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel, basın mensuplarıyla buluştu
Güncelleme:
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla İstanbul'da gazetecilerle bir araya geldi. Etkinlikte medya profesyonellerinin toplum üzerindeki rolü ve gazeteciliğin önemi vurgulandı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla Sarıyer'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Sarıyer'de bulunan İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal tesislerinde '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi. Etkinliğe Rektör Adıgüzel'in yanı sıra Rektör Danışmanı Prof. Dr. Barış Kılınç ile birlikte İstanbul ve Eskişehir'de yerel ve ulusal medyada çalışan gazeteciler ve davetliler katıldı. Etkinlikte Anadolu Üniversitesinin 2025 yılında yaptığı çalışmalar kısa film eşliğinde davetlilerin takdirine sunuldu. Filmde ayrıca TÜBİTAK ile YÖK projeleri, spor faaliyetleri, sanat çalışmaları, yardım organizasyonları gibi veriler eğerlendirilerek gazetecilere anlatıldı.

"Gazetecilik çok büyük bir toplumsal sorumluluk gerektiren, çok kutsal bir meslek"

Gazetecilik mezunu olduğunu belirten Adıgüzel, "Sizlerle meslektaş olduğumu da burada ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bugün çalışan gazeteciler gününü birlikte kutluyor olmamız bir arada olmamız benim için de ayrı bir önem taşıyor. Gazetecilik çok büyük bir toplumsal sorumluluk gerektiren, kamuoyunu aydınlatmak doğru bilgilendirmek adına zaman zaman canları pahasına sahada olan insanların yaptığı çok kutsal bir meslek bunu en iyi sizler biliyorsunuz. Şu anda dünyanın bir çok yerinde sıcak çatışmalar var, hatta bugün yine Suriye'nin kuzeyinde Halep'te sıcak çatışmaların olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla gazetecilik yapmak gerçekten sadece fikirle değil aynı zamanda bedenen de fiziken de çok büyük bir fedakarlık gerektiren bir meslek bunun farkındayız. Dolayısıyla 10 Ocak anlamlı bir gün bu anlamlı günü de sizlerle birlikte idrak edecek olmamız da bizim için ayrı bir önem taşıyor. Gazetecilik mezunu bir rektör olarak da meslektaşlarımla bir arada olmaktan da büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etmek istiyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
