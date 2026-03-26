Anadolu Üniversitesi'nde 'Dijital Habercilik ve Yapay Zeka Eğitimi Programı'

ESKİŞEHİR'de Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ANASAM) ve Google iş birliğiyle 'Dijital Habercilik ve Yapay Zeka Eğitimi Programı' düzenlendi.

Gazeteciler ile gazeteci adaylarını habercilik faaliyetlerinde dijital ve yapay zeka araçlarıyla buluşturmayı amaçlayan program, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda düzenlendi. Programa, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Basın İlan Kurumu Bursa Bölge Müdürü Gökhan Eren, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Uğur Ülgen, Google Türkiye Eğitim Danışmanı Özgür Mehmet Kütküt, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programda açılış konuşması yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, yapay zeka araçlarının gazetecilik mesleği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Adıgüzel, "Gazetecilik sürekli form değiştiriyor, yön değiştiriyor, dijital hale geliyor. Basılı gazeteden dijital gazeteciliğe geçtik ama şimdi yapay zeka diye bir şey daha girdi hayatımıza ve en sık duyduğumuz şeylerden bir tanesi, hepinizin bildiği gibi; 'Acaba yapay zeka hangi meslekleri ortadan kaldıracak?' Bu soruyu çok sık duyuyoruz hepimiz. Belki gazeteciler olarak da bizi de tehdit eden en büyük şeylerden bir tanesi de yapay zekanın artık gazetecilik mesleğini bitireceği yönünde bir endişenin olması. Unutmamamız gereken şey; meslek olarak gazeteciliğin hiçbir zaman ölmeyeceğini bilmemiz lazım. Gazetecilik mesleği ölmez ancak bu gelen dalgaya, hepimizi içine çeken bu heyulaya karşı biz gerekli tedbirleri alırsak, bu aracı kullanmayı öğrenirsek mesleğimizi belki daha iyi yapabiliriz ama buna karşı duran, bunu hiç kullanmayı bilmeyen veya istemeyen kişiler de mesleğin dışında kalmaya mahkum olur. Aracı kullanmayı biliyorsak, doğru kullanabiliyorsak bu bir tehdit değil, bir fırsata dönüşür" dedi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in konuşmasının ardından, Google Türkiye Eğitim Danışmanı Özgür Mehmet Kütküt, dijital habercilik ve yapay zeka alanındaki sunumunu yaptı. Sunumda, yapay zeka destekli içerik üretimi, içerik üretimlerinin takibi, haber yazma süreçlerinde dikkat edilmesi gerekenler ve veri izleme yöntemleri anlatıldı.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı