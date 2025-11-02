Anadolu Toplum Gönüllüleri, Hekimdağ Köy Okulu'nu Ziyaret Etti

Anadolu Toplum Gönüllüleri Topluluğu, "Minik Ellerle Yeşil Yarınlara" projesi kapsamında ziyaret ettikleri Hekimdağ köy okulunda öğrencilere uygulamalı yangın eğitimi verdi, okul bahçesine fidan dikti ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Anadolu Toplum Gönüllüleri Topluluğu, Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın (TOG) Cumhuriyet'in 102. yılına özel başlattığı "Benimle Cumhuriyet" projesi doğrultusunda Eskişehir'in Hekimdağ köyündeki Sabriye Şerafettin Göktuna Köy Okulu'nu ziyaret etti. "Minik Ellerle Yeşil Yarınlara" adıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, üniversite öğrencileri miniklere uygulamalı yangın eğitimi vererek bilinçlendirme çalışması yaptı. Projeye destek veren Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin de katılımıyla okulda güzelleştirme çalışmaları yapılırken, Orman Genel Müdürlüğü'nden temin edilen 5 adet fidan da çocuklarla birlikte okul bahçesine dikildi. - ESKİŞEHİR