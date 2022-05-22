'anadolu'nun Renkleri' Yoğun İstek Üzerine Odunpazarı'nda Yeniden Sahnelendi - Haberler

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'anadolu'nun Renkleri' Yoğun İstek Üzerine Odunpazarı'nda Yeniden Sahnelendi

ANKA - Ayten Dilan Özgür - Yerel
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'anadolu'nun Renkleri' Yoğun İstek Üzerine Odunpazarı'nda Yeniden Sahnelendi

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından mart ayında düzenlenen ‘Anadolu’nun Renkleri’ adlı halk oyunları gösterisi, yoğun istek üzerine yeniden sahnelendi.

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından mart ayında düzenlenen 'Anadolu'nun Renkleri' adlı halk oyunları gösterisi, yoğun istek üzerine yeniden sahnelendi.

Eskişehirliler, Anadolu'nun Renkleri'ne yoğun ilgi gösterdi ve gösterinin biletleri günler öncesinden tükendi. Eğitmenliğini Oktay Şahin'in yaptığı halk oyunları gösterisi, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) düzenlendi.

Yoğun istek üzerine yeniden sahnelenen Anadolu'nun Renkleri, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Yaklaşık 90 dansçının sahne aldığı gösteride Eskişehir, Van, Karadeniz, Bilecik, Artvin, İzmir, Kırım, Antalya yörelerinden halk oyunları oynandı. Potpurilere de yer verilen gösteride, aşık ile maşuk da yerini aldı. Gecede Odunpazarı Belediye Tiyatrocuları da sahneye çıkarak küçük piyesler oynadı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı dansçılar, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Anadolu'nun Renkleri, izleyicinin büyük beğenisini kazandı.

ANKA / Ayten Dilan Özgür - Yerel

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Mart, Yerel, Haberler

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