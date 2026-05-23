Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle 'Bir Sofrada Miras' programı düzenlendi

Türk Mutfağı Haftası kapsamında bu yıl 'Bir Sofrada Miras' temasıyla düzenlenen program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Büyükelçiler, büyükelçi eşleri ve davetliler, Anadolu'nun asırlardır süregelen zengin sofra kültürüyle buluşturuldu. Programda, Anadolu'nun farklı coğrafyalarında şekillenen üretim anlayışı, paylaşma geleneği, bereket kültürü ve medeniyet hafızası özel temalarla ziyaretçilere aktarıldı. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Anadoludakiler çatısı altında hazırlanan Rumeli, Şark, Karadeniz, Yörük, Bereketli Hilal, Kardeşlik ve Birlik ile Sıfır Atık sofraları, Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini ve köklü gastronomi mirasını yansıttı.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından katkı sağlanan Dorak Taşı standı ise programda yerini aldı. Taşın ustası Mimar Sinan'ın memleketi Kayseri'nin Ağırnas köyünden getirilen ve yüzyılların izlerini taşıyan Dorak Taşı, geleneksel üretim yöntemlerinin bu güne uzanan hikayesini ziyaretçilere anlattı.

Programa ayrıca Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek ile Türkiye'nin dört bir yanından kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerinin temsilcileri de katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı