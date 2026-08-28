Anadolu Aşiretler Federasyonu'ndan eğitimde seçenek çağrısı: 'Karma eğitim kaldırılsın demiyoruz'

Anadolu Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan, karma eğitimin tamamen kaldırılmasını değil, ailelere kız, erkek veya karma okul seçeneklerinin sunulmasını savunduklarını belirterek, "Mesele yasaklama değil, seçenek sunma; dayatma değil, tercih hakkını güvence altına alma meselesidir" dedi.

Anadolu Aşiretler Federasyonu, kız ve erkek öğrenciler için ayrı okulların da eğitim sisteminde bir seçenek olarak sunulması tartışmalarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Federasyon Genel Başkanı Ferhat Armağan tarafından yapılan açıklamada, karma eğitimin kaldırılmasının talep edilmediği, ailelerin eğitim konusunda farklı seçeneklere sahip olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Karma eğitim isteyen aileler çocuklarını karma okullara; kız okulunu tercih eden aileler kızlarını kız okullarına; erkek okulunu tercih eden aileler ise oğullarını erkek okullarına gönderebilmelidir" ifadelerine yer verildi.

Tek cinsiyetli eğitimin bazı öğrenci grupları açısından avantaj sağlayabileceğini savunan federasyon, farklı eğitim modellerinin bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, ailelerin eğitim tercihlerinin "gericilik" veya benzeri ifadelerle yaftalanmasının demokratik çoğulculukla bağdaşmadığı ifade edildi. Federasyon, başta Cumhurbaşkanı ve Milli Eğitim Bakanı olmak üzere yetkililere çağrıda bulunarak, yeterli talebin bulunduğu bölgelerde kız ve erkek öğrenciler için ayrı okul uygulamalarının başlatılmasını istedi. Açıklamada ayrıca uzun vadede kız okulları, erkek okulları ve karma okulların bir arada bulunduğu çoğulcu bir eğitim sistemi oluşturulması gerektiği savunuldu. Anadolu Aşiretler Federasyonu, açıklamasını "Karma eğitim kaldırılsın demiyoruz. Karma eğitim tek seçenek olarak dayatılmasın diyoruz" ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı