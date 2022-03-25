Ampute Milli Futbol Takımı Kalecisi Bülent Çetin'in acı günü - Haberler

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Ampute Milli Futbol Takımı Kalecisi Bülent Çetin'in acı günü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ampute Milli Futbol Takımı Kalecisi Bülent Çetin'in acı günü

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı Kalecisi Bülent Çetin'in annesi Sadiye Çetin son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı Kalecisi Bülent Çetin'in annesi Sadiye Çetin son yolculuğuna uğurlandı.

Anne Çetin'in cenazesi Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Tozman köyünde toprağa verildi. Cenazeye Çetin'in yakınlarının yanı sıra Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muzaffer Sandal ve vatandaşlar katıldı.

Merhumeye Allah'tan rahmet dileyen Vali Kızılkaya, milli kaleci Bülent Çetin'e başsağlığı diledi. - BİLECİK

Ampute Milli Futbol Takımı Kalecisi Bülent Çetin'in acı günü

Ampute Milli Futbol Takımı Kalecisi Bülent Çetin'in acı günü

Ampute Milli Futbol Takımı Kalecisi Bülent Çetin'in acı günü

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bülent Çetin, Türkiye, Futbol, Milli, Yerel, Haberler

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