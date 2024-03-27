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Amerikalı Müzisyenler Türkiye'de Bağlama Aşığı Oldu

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Austin Teksas Üniversitesi'nde inanç çalışmaları üzerine okuyan Alex Kreger (31) ile Mısır'da öğrenim gören Josh Wainner (28), Türkiye'de bağlama aşığı oldu.

Amerikalı Alex Kreger ile Josh Wainner, Alevilik üzerine Türkiye'de araştırma yaparken bağlama ve iki telli cura ile tanıştılar. "Alevi müziği ve Alevi inancının müzik aracılığıyla genç kuşağa aktarılışı üzerine araştırma yapıyorum" diyen Alex, arkadaşıyla birlikte Erzincan'da düzenlenen bir etkinlikte sahne aldı.

Alex Kreger, "Ben Winconsinli bir müzisyenim. 9 yaşından beri piyano çalmama rağmen, Viyana Saz Derneği'nde bağlamayla tanışınca müziğe bakışım değişti. Alevi - Bektaşi müziğini dinleyince, aşık oldum. Michigan State Üniversitesi'nin piyano ve kompozisyon bölümlerinden mezun olduktan sonra lisansımın son yılını değişim öğrencisi olarak Viyana'da okudum. Sonrasında, Teksas Üniversitesi'nde Prof. Sonia Seeman rehberliğinde etnomüzikoloji yüksek lisans bölümüne başladım. Yaz dönemi değişim öğrencisi olarak 2009 yılında Türkiye'ye antropoloji eğitimi almaya geldim. Gelmeden önce de, zamandan kazanmak için Türkçe öğrenmeye başladım. Eğitim dönemim bittikten sonra, kendimi Anadolu yollarına atıp, pek çok insanla tanıştım." dedi.

Mısır'da öğrenimini sürdüren Amerikalı Josh Wainner'de arkadaşı olan Alex Kreger sayesinde bağlamayla tanışıp, çalmayı öğrendiğini kaydetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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