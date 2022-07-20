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Ameliyattan çıkan genç, narkozun etkisiyle ezan okudu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ameliyattan çıkan genç, narkozun etkisiyle ezan okudu

Ameliyattan sonra narkozun etkisinde kalan hastaların sayıklamalarına sık rastlanıyordu. Ancak Çorum'da bir genç, ameliyattan çıktıktan sonra ezan okudu.

Çorum'da işçi olarak çalışan Ahmet Coşkun (23), böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyat sonrası narkozun etkisiyle ezan okumaya başlayan Coşkun'u bir yakını cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler büyük ilgi görürken, Ahmet Coşkun'un çocukken camide zaman zaman ezan okuduğu öğrenildi.

Ameliyattan çıkan genç, narkozun etkisiyle ezan okudu

Ameliyattan çıkan genç, narkozun etkisiyle ezan okudu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Coşkun Ameliyat Çorum Yerel Haberler

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