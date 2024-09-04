Üye Girişi
Haberler

Ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2'si hemşire 5 kişi yaralandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da otomobille ambulansın çarpıştığı trafik kazasında 2'si hemşire 5 kişi yaralandı. Kaza, Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Ambulansla otomobilin çarpıştı kazada 2'si hemşire 5 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da otomobille ambulansın çarpıştığı trafik kazasında 2'si hemşire 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.S. idaresindeki 03 BG 966 plakalı ambulans, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 ANG 611 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar şarampole düşürek durabildi. Kazada, ambulans sürücüsü ile araçtaki hemşireler Ö.T, S.T, ve otomobildeki A.T. ile Y.T. yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan A.T. ile Y.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Trafik Kazaları Güncel Yerel

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

 Ankara'da resmi törenle karşılanan Sisi, Türk askerini 'Shukran asker' diyerek selamladı

Türk askerini selamlama şekli karşılamaya damga vurdu

 İmamoğlu'ndan bakanlığın Vaniköy'deki kaçak villayı yıkmasına ilk yorum: Hüzünle izliyorum

Bakanlığın Boğaz'daki kaçak villayı yıkmasına ses getirecek yorum
Yeniden Refah'tan neden istifa etti? Gözlerin çevrildiği Kasım Gülpınar sessizliğini bozdu

Gözlerin çevrildiği Kasım Gülpınar sessizliğini bozdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef eleme adayları kim? 4 Eylül Çarşamba bugün kim potaya gitti? Adana ASKİ su kesintisi! Yüreğir, Sarıçam, Karataş 4-5 Eylül 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 4 Eylül Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 4-5 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Öğretmen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Öğretmen filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi! Aliağa, Karaburun, Karaburun 4-5 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında ve nereli? İSKİ İstanbul su kesintisi! Bayrampaşa, Esenler, Bağcılar su kesintisi listesi! 4-5 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Aranan Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aranan Adam filmi ne zaman, nerede çekildi? ASKİ Ankara su kesintisi! Sincan, Çankaya, Elmadağ 4-5 Eylül 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arda Güler Galatasaray'a mı gelecek? Galatasaray Arda Güler'i kiralayacak mı?
title