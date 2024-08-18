Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 'Hava Kampüs' uygulamasını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından sportif ve amatör havacılığı geliştirmek ve havalimanlarındaki trafiği hafifletmek için başlattıkları 'Hava Kampüs' uygulaması ile 5 bin 700 kilogram ağırlığa kadar olan sabit kanatlı hava araçları başta olmak üzere, dikey iniş kalkış yapabilen insanlı veya insansız hava araçları ve döner kanatlı hava araçları için havaalanı prosedürlerinden ve yoğunluğundan etkilenmeden iniş ve kalkış yapabilecekleri alanlar kuracaklarını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe alınan 'Hava Kampüs' uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu. Hızla gelişen havacılık sektörünün toplumsal refahın da en önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, havacılıkta 22 yılda büyük adımlar attıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde havacılıkta yaptığımız atılımlar ve yatırımlarla sivil havacılıkta dünyanın en büyük oyuncuları arasında gösterilen ülkelerden biri olduk. Havayolu şirketlerimiz büyüdü ve güçlendi. Havacılıkta yeni nesiller yetiştirebilmek için sivil havacılık sektörünün nitelikli insan kaynağını karşılamak adına modern tesisler, imkanlar ve eğitim araçlarıyla donatılan Türk Sivil Havacılık Akademisi'ni açtık" dedi.

"İniş kalkış yapabilecek vertiportları da kapsayan alanları amatör ve sportif havacılarımızın hizmetine sunuyoruz"

Hava Kampüs uygulaması ile sportif ve amatör havacılığı geliştirmeyi, aynı zamanda da havalimanlarındaki trafiği hafifletmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin dört bir yanına yaymayı hedeflediğimiz Hava Kampüs uygulaması ile havaalanları veya heliport niteliğinde olmayan alanlarda 5 bin 700 kiloya kadar olan sabit kanatlı hava araçları başta olmak üzere, dikey iniş ve kalkış yapabilen (VTOL) insanlı veya insansız hava araçlarının pilot sorumluluğunda iniş kalkış yapabileceği vertiportları da kapsayan alanları amatör ve sportif havacılarımızın hizmetine sunuyoruz" diye konuştu.

Bu hava araçlarının pilotlarının iniş kalkış yapabileceği alanların sayısının artırılması sayesinde havaalanlarında uygulanan prosedür karmaşasından ve yoğunluktan etkilenmeden uçuşlarını yapabileceklerini de ifade eden Uraloğlu, bu durumun amatör havacılığın gelişmesine katkı sağlayacağını ve pilot eğitimleri için kullanılacak iniş alanlarına olan ihtiyacın ortadan kalkmasını, ayrıca dronbanlar için de park alanı fonksiyonu görmesini planladıklarını söyledi.

Başvuralar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne olacak

Hava Kampüs başvurusu yapıldığında talep edilmesi durumunda Hava Kampüsler için hava sahası tanımlanabileceğini ve tanımlanan hava sahasının içinde kalması koşuluyla, gerçekleştirilecek uçuşlar için uçuş planı sunma gereksiniminin aranmayacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "İlgili saha dışında gerçekleşecek uçuşlar için havacılık bilgi yayının (AIP) usulleri ve uçuş planı sunulmaya devam edilecek" dedi. Hava Kampüs için başvuruların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne yapılabileceğini belirten Bakan Uraloğlu, bu uygulamadan önce kullanım izni verilen iniş şeritleri için tekrar başvuru yapılmasına gerek olmadığını, Genel Müdürlük tarafından o alanların Hava Kampüs olarak tanımlanacağını duyurdu.

"Hava kampüslerinde mania kriterlerinin sağlanması ve operasyon süresince korunması gerekmektedir"

Başvuru süreci öncesinde dikkat edilmesi gereken hususları da kaydeden Uraloğlu, başvuru sahibinin inşa etmeyi planladığı hava kampüsü için yer seçimini yaparken, ilerleyen süreçte inşa edilecek yapılaşmaların iniş kalkış operasyonlarını olumsuz etkilememesi için mania kriterlerinin korunabileceği alanların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hava kampüslerinde yapılması planlanan sabit kanatlı hava aracı operasyonlarının emniyetli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve hava kampüslerin etrafındaki maniaların büyümesi nedeniyle hava kampüslerinin kullanılamaz hale gelmesini önlemek için hava kampüslerinin çevresinde maniadan arındırılmış bir hava sahası oluşturulmalı. Sabit kanatlı hava araçları tarafından kullanılacak hava kampüslerinde mania kriterlerinin sağlanması ve operasyon süresince korunması gerekmektedir" dedi.

Kuruma sunulacak rapor olumlu değerlendirirlerse hava kampüsler açılabilecek

Bakan Uraloğlu, hava kampüsü inşa etmek isteyenlerin ilk olarak yer belirlemesi gerektiğini belirterek, seçilen yerin iniş ve kalkışlara elverişli olması gerektiğini açıkladı. Uraloğlu, SHGM'ye yapılan başvurunun ardından işleyen süreç hakkında da bilgi vererek, "Genelkurmay Başkanlığı başvurunun ulusal güvenliğini, valilikler ise kampüslerin insan ve çevre açısından etkilerini denetleyecek. Rapor olumlu değerlendirilirse hava kampüsler açılabilecek" diye konuştu.

Uraloğlu, ayrıca işletmecilerin izni aldığı tarihten itibaren 3 yıl içinde hava kampüsü yapımının tamamlaması gerektiğinin altını çizerek, bu sürede yapılmayan kampüslerin izinlerinin işleme gerek kalmaksızın iptal edilebileceğini söyledi. Ticari amaçlı kullanılacak kampüslerin izinlerinin bir yıl süreyle geçerli olacağını ve her yılın sonunda iznin uzatılması gerektiğini de bildiren Uraloğlu, ticari amaç dışındaki şahıslara ait 5 bin 700 kilo altı kalkış ağırlığına sahip sabit kanatlı hava araçlarının park edileceği kampüsler için izin uzatma şartı gerekmeyeceğini belirterek, "Zararlı bulunan kampüslerin izinleri ise SHGM tarafından iptal edilebilecek" dedi. - ANKARA