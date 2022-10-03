Amatör Spor Haftası tören ile başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri, kutlamaları düzenlenen törenle başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri, kutlamaları düzenlenen törenle başladı.

Her yaştan insanın spor yapabileceği, düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması ve sporda farkındalık oluşturmak amacıyla Amatör Spor Haftası kutlanıyor.

Etkinlikler çerçevesinde Karaali Atletizm Pistinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış seronomisinde, cimanstik, güreş, karate ve kick boks branşlarında sporcular gösteriler yaptı. Amatör Spor Haftası etkinlikleri açılış törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, antrenörler, sporcular ve sporcu aileleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Gençlerimizi spora özendirerek ülkemizde spor bilinci ve kültürünün oluşmasıyla kişi ve kurumlar arasındaki iletişimleri daha üst seviyelere artırma çabası içerisindeyiz. Bütün spor tesislerimiz 7-24 gençlerimizin ve ailelerimizin hizmetindedir. Gençlerimizin ve vatandaşlarımızın oldukça rahat bir şekilde hizmet yapabilmesi için emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bütün sporculara ve gençlere sporun öneminden bahsederek başarılar dileyen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, "Gençlik bizim her şeyimiz. Bizler yarın bırakıp gideceğiz arkamızda gerek bedenen gerekse de ruhen sağlıklı nesiller yetiştiremedikten sonra her zaman söylüyorum gözümüz açık gider. O yüzden u gençlik sağlıklı yetişecek. Gençlerimiz spor yaparak yetişecek. Bir birinin ayağına çelme takmamayı, bir birine desteklemeyi, bir birinin sırtına basarak yükselmemeyi, bir biriyle el ele, kol kola birlikte yükselmeyi öğrenecekler. Amatör ruh bu demek, bu amatör ruhu hiçbir zaman kaybetmeyecekler inşallah. Ben bu güzel organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporcularımıza ve gençlerimize de başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindekiler sporcularla bir araya gelerek onların yaptıkları gösterileri tek tek izledi. - ADIYAMAN