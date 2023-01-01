Amasya yeni yılda Tuğba Özerk ile coştu

Başkan Sarı'dan üniversitelilere doğalgaz ve su faturası müjdesi

AMASYA - Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, Amasya'da yılbaşı konserinde halkı coşturdu. Konserde öğrenci evlerinde yaşayan üniversitelilere seslenen Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise, onların doğalgaz ve su faturalarını ödeyeceklerini açıkladığı vaadiyle coşkunun katlanmasını sağladı.

Amasya Belediyesi'nin Yavuz Selim Meydanında düzenlediği konserde sevilen şarkılarını seslendiren Tuğba Özerk, 2023 yılına sahnede girerek halkın yeni yılını kutladı. Havai fişek gösterisiyle sona eren konserde sevilen sanatçıya çiçek ile hediye veren Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yeni yılın huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

"Öğrencilerimizin doğalgaz ve su faturalarını ödüyoruz"

Konserde öğrenci evlerinde yaşayan üniversitelilerden ikametgah adreslerini aldırmaları halinde doğalgaz ve su faturasını belediye olarak bu kış döneminde de karşılayacaklarını yineleyen Başkan Sarı, "Biz söz verdik. Öğrencilerimizin doğalgaz ve su faturalarını ödüyoruz. Siz isteyin ben her şeyi yaparım" diye konuştu.