Amasya Valisi Önder Bakan, TEMA Vakfı Gönüllüleriyle Bir Araya Geldi
Amasya Valisi Önder Bakan, TEMA Vakfı gönüllüsü minik öğrencilerle bir araya gelerek çevre bilinci üzerine tavsiyelerde bulundu ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Amasya Valisi Önder Bakan, ziyaretine gelen TEMA Vakfı gönüllüsü minik öğrencilerle cep telefonuyla özçekim yaptı. Vali Bakan, fotoğrafı "Yavru TEMA'cılar, yeşil vatanın bekçileri" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.
Vakfın Amasya temsilcisi Fazlı Özveren'den sürdürdükleri faaliyetlere ilişkin bilgiler alan Vali Bakan, çevre bilinci konusunda tavsiyelerde bulunduğu minik öğrencilere ziyaretin sonunda hediyeler verdi.
Vali Bakan'a ziyaretin anısına fidan hediye edilen ziyarete, TEMA temsilci yardımcısı Orhan Bol ve Öğretmen Duygu Kaplan da katıldı. - AMASYA