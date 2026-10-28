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Amasya Merzifon’da genç çiftçi tarlasına traktörle Cumhuriyet yazdı

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Amasya Merzifon’da genç çiftçi tarlasına traktörle Cumhuriyet yazdı Haber Videosunu İzle
Amasya Merzifon’da genç çiftçi tarlasına traktörle Cumhuriyet yazdı
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Amasya Merzifon’da genç çiftçi, 28 yaşına girdiği gün Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak için tarlasına traktörle ‘Cumhuriyet’ yazıp sonsuzluk işareti çizdi. Genç çiftçi görüntüleri sosyal medyada paylaştı; görüntüler daha önce Milli Savunma Bakanlığınca da paylaşılmıştı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan genç bir çiftçi, tarlasına traktörüyle 'Cumhuriyet' yazıp sonsuzluk işareti çizdi. Bugün 28 yaşına giren çiftçi Eren Yiğit, doğum gününü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bu şekilde birlikte kutladı.

Önceki yıllarda ekim öncesi sürdüğü tarlasına traktörüne taktığı pullukla 'Cumhuriyet' yazıp Türk bayrağı da çizmesiyle tanınan Eren Yiğit, bu yıl da geleneği sürdürüp aynı heyecanla tarlasını tasarladı. 'Cumhuriyet' yazıp çizdiği sonsuzluk işaretinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Yakup köyünde çiftlik yaparak geçimini sağlayan 28 Ekim 1998 doğumlu Yiğit, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği en güzel değerlerin birincisi olan Cumhuriyet bugün 103 yaşında. Cumhuriyetimizin 103. yaşı kutlu olsun" diye konuştu.

3 yıl önce helikopter ile görevden dönen 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı personelinin tarlasına traktör ile 'Cumhuriyet' yazarken görüntülediği çiftçi Yiğit'in görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Cumhuriyet sevgisini tarlasına yazacak kadar devlet ve millet sevdalısı çiftçimizi yürekten selamlıyoruz" notuyla paylaşılmış ve büyük ilgi görmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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