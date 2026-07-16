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Amasya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşkuyla kutlandı

Amasya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşkuyla kutlandı
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Amasya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında milli irade yürüyüşü düzenlendi. Mehter takımının marşları eşliğinde Ziyapaşa Bulvarı’nda gerçekleşen yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yürüyüşün ardından Yavuz Selim Meydanı’nda demokrasi nöbeti tutuldu. Amasya Valisi Önder Bakan, FETÖ’nün darbe girişimini unutmayacaklarını vurgulayarak, Türkiye’nin savunma sanayiinde ulaştığı yerlilik oranına dikkat çekti.

Amasya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla milli irade yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe öncülük eden mehter takımı çaldığı marşlarla adeta şehri inletti.

Şehzadeler şehrinde Ziyapaşa Bulvarı üzerinde yapılan coşkulu yürüyüşte dev Türk bayrağını gençler taşıdı. Yürüyüşü 7'den 70'e vatandaşlar ilgiliyle takip etti. Yürüyüşün ardından Yavuz Selim Meydanı'nda demokrasi nöbeti gerçekleştirildi.

"Bu millet FETÖ ihanetini asla unutmayacaktır"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini belirten Amasya Valisi Önder Bakan, "Bu millet FETÖ ihanetini asla unutmayacaktır. Bu hainler Türk adaletince hak ettikleri cezaya çarptırılmış ve şu an yaptıklarının bedelini ödemektedirler" dedi.

Türkiye'nin büyük ihanetin ardından 10 yıllık süreçte güçlü ordusuyla, sadakatli evlatlarıyla birçok başarılı operasyon gerçekleştirdiğini vurgulayan Vali Bakan, "Bugün savunma sanayiinde yüzde 82 yerlilik oranına ulaşarak yerli ve milli imkanlarıyla yapay zeka teknolojisi de kullanılarak İHA ve SİHA'larını, savaş gemilerini, denizaltılarını, uydularını ve her türlü askeri, sivil teknolojiyi geliştiren konuma gelmiştir" diye konuştu.

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milletin iradesinin üzerinde başka bir irade tanımıyorum' sözleriyle halkı sokağa davet etiğini hatırlatan Bakan, "Milli iradeye, demokrasiye gönül verenler olarak yarınların Türkiye'sini daha müreffeh kılmak için şanlı tarihimize altın harflerle 'irade bizim, zafer bizim' diyerek yazdığımız 15 Temmuz destanını, milletin zaferini daima şerefle yad edeceğiz" şeklinde konuştu.

Programda 15 Temmuz şehitleri sancak koşusuna katılan gençler protokol üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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