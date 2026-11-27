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Amasya'da yaşayan asırlık çınar Emine nine torunlarının torunlarını gördü. Resmi kayıtlarda 96 olan yaşı kemik tespitinde 113 olarak belirlenen 6 çocuk annesi Emine Maden, 18 torunundan 37 torun görmenin mutluluğunu yaşadı. Sülalenin torun tespitini deftere yazması sırasında renkli anlar yaşandı. Günlerini namaz kılıp küçüklüğünde öğrendiği manileri tekrarlayarak geçiren asırlık çınarın tek üzüntüsü "Bıybıt" adını verdiği ördeğinin hayata gözlerini yumması oldu.

Kemik yaşı 113

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Yayladibi köyünde yaşayan ve resmi kayıtlarda 96, kemik yaşına göre 113 yaşındaki Emine Maden torunlarının torununu görerek tarihe tanıklık ediyor. İlerleyen yaşına rağmen sağlığıyla dikkat çeken asırlık çınar, geride kalan ömründe 5 oğlu ve 1 kızından dünyaya gelen torunlarıyla toplamda 61 kişilik aileye sahip oldu.

"Maniler, ilahiler söylüyor"

İştahı yerinde olan annesinin yapılan kemik incelemesinde yaşının 113 olarak bildirildiğini anlatan 63 yaşındaki oğlu İlyas Maden, "Annemin 6 çocuğu, 18 torunu, 37 de torununun torunu var. Maniler, ilahiler söyleyerek günlerini geçiriyor" dedi.

"Tek tek sayıp deftere yazdık"

Asırlık çınarın ailesindekilerin isimlerini deftere yazan Yayladibi köyü muhtarı Erdal Duran, "Emine ninemiz Amasya'mızın en yaşlısı. Yakındaki, uzaktaki çocuklarını ve torunlarını tek tek sayıp deftere yazdık" diye konuştu.

Eşini 39 yıl önce kaybeden ninesinin yaşamının uzun yıllar yaylada geçtiğine değinen 57 yaşındaki torunu Hacer Özen ise, "Ninem çok çalışkandı. Hiç yemek ayırt etmez" şeklinde konuştu.

Ördek yavrusuna annelik yapmıştı

Asırlık çınarın tek üzüntüsünün çocuğu gibi sevdiği "Bıybıt" adlı ördeğinin hayata gözlerini yumması olduğuna değinen akrabası İlknur Duran da, "Ördeği onun yavrusu gibiydi. Annesiz kalan ördek yavrusuna Emine nine annelik yapmıştı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı