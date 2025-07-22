Amasya'da Kaybolan 3 Büyükbaş Hayvan Termal Dron ile Bulundu

AMASYA (İHA) – Amasya'nın Suluova ilçesinde kaybolan 3 büyükbaş hayvan, termal dronla bulundu.

Suluova ilçesine bağlı Yüzbeyi köyünde Selahattin Topal'a ait 3 büyükbaş hayvanın kaybolması üzerine, Topal durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine yönlendirilen Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, gece görüş ve termal özelliklere sahip dron kullanarak yaklaşık 45 dakikalık bir arama çalışması gerçekleştirdi.

Termal dronla yapılan arama sonucunda kaybolan hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi. - AMASYA